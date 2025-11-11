Logo
Кошаркаш се закуцао у зид - хитно превезен на интензивну

Извор:

Курир

11.11.2025

14:05

Матео Бетанти
Фото: Инстаграм

Матео Бетанти (21) се налази на одјељењу интензивне његе у болници гдје траје борба за његов живот.

Бетанти је изгубио контролу док је возио свој Ферари, а потом се закуцао у зид куће.

У тренутку несреће са кошаркашем је у колима био предузетник Алберто Ригини.

Кошаркаш Виђевана, клуба из истоименог мјеста у којем се догодила несрећа, пребачен је хеликоптером у болницу, док је сувозач повријеђен, али далеко од животне опасности.

милан станковић

Сцена

Рада Манојловић открила зашто се Милан Станковић повукао са сцене

"Породица Нуова Палаканестро Виђевано 1955 бодри Матеа Бетантија, који је повријеђен у тешкој саобраћајној несрећи заједно са још једном особом у недјељу, 9. новембра увече. Матео је у критичном стању у болници Нигуарда, гдје је стабилизован и континуирано га прате љекари на одјељењу интензивне његе. Напријед Матео, не одустај!", порука је клуба за који наступа Бетанти.

