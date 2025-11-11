Кошаркаш се закуцао у зид - хитно превезен на интензивну

Извор:
Матео Бетанти (21) се налази на одјељењу интензивне његе у болници гдје траје борба за његов живот.
Бетанти је изгубио контролу док је возио свој Ферари, а потом се закуцао у зид куће.
У тренутку несреће са кошаркашем је у колима био предузетник Алберто Ригини.
Кошаркаш Виђевана, клуба из истоименог мјеста у којем се догодила несрећа, пребачен је хеликоптером у болницу, док је сувозач повријеђен, али далеко од животне опасности.
"Породица Нуова Палаканестро Виђевано 1955 бодри Матеа Бетантија, који је повријеђен у тешкој саобраћајној несрећи заједно са још једном особом у недјељу, 9. новембра увече. Матео је у критичном стању у болници Нигуарда, гдје је стабилизован и континуирано га прате љекари на одјељењу интензивне његе. Напријед Матео, не одустај!", порука је клуба за који наступа Бетанти.
