Logo
Large banner

Јовић за 0,4 секунде изазвао лудило у Мајамију

Извор:

Б92

11.11.2025

08:34

Коментари:

0
Никола Јовић
Фото: Tanjug/AP Photo/Marta Lavandier

Кошаркаши Мајамија славили су послије продужетка против Кливленда – 140:138.

Један од јунака био је српски репрезентативац Никола Јовић, који је асистирао Ендрјуу Вигинсу за побједу, упркос томе што је до краја остало само 0,4 секунде.

Не може се рећи да је Јовић, прије тога, имао вече за памћење. Уписао је осам поена (2/5 за два, 1/5 за три, 1/2 пенали), осам скокова, четири асистенције и једну блокаду.

Nikola Jokić

Кошарка

НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО

Завршница нам је донијела смењивање екипа у вођству, а половични успјех са линије слободних бацања Џејсона Тајсона, казнио је Хаиме Хакез.

Хит је у продужетку водио све вријеме, чинило се послије бацања Нормана Пауела да је то то, али је Донован Мичел погодио тројку на 0,4 секунде прије краја.

Тада су на сцену ступили Јовић и Вигинс. Никола је извео аут, а Вигинс закуцао уз звук сирене – за лудило у Мајамију.

Најефикаснији код Мајамија били су Пауел са 33 поена, Вигинс је додао 23, уз пет асистенција, Хакез је имао 22 поена, 13 скокова и седам асистенција, а Келел Вејр 14 поена и чак 20 скокова.

На другој страни истакли су се Мичел са 28 поена, 15 скокова и осам асистенција, Деандре Хантер са 23 поена, те Иван Мобли са 21 поеном, 10 скокова и пет асистенција.

Био је ово дерби Истока, тако да су тимови изједначени са скором 7-4, а испред су само Детроит Пистонси и Њујорк Никси.

НБА лига:

Хорнетс – Лејкерс 111:121,

Пистонс – Визардс 137:135,

Меџик – Блејзерс 115:112,

Хит – Кавалирс 140:138,

Булс – Спарс 117:121,

Маверикс – Бакс 114:116,

Санс – Пеликанс 121:98,

Џез – Тимбервулвс 113:120,

Клиперс – Хокс 102:105.

Подијели:

Тагови:

Никола Јовић

НБА

NBA liga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

Стил

Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

1 ч

0
Додик честитао Сари Ћирковић: Српска ће ти стално бити подршка

Република Српска

Додик честитао Сари Ћирковић: Српска ће ти стално бити подршка

1 ч

0
Дјечија играчка се хитно повлачи са тржишта

Економија

Дјечија играчка се хитно повлачи са тржишта

1 ч

0
Ужас у познатој винарији: Шефови сексуално узнемиравали радницу, ево колику казну су добили

Регион

Ужас у познатој винарији: Шефови сексуално узнемиравали радницу, ево колику казну су добили

1 ч

0

Више из рубрике

НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО

Кошарка

НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО

1 ч

0
Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

Кошарка

Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

13 ч

0
Утакмица Игокеа-Трст

Кошарка

Игокеа почиње такмичење у ВТБ купу

13 ч

0
Радивојевић за АТВ: Спектакл против Уралмаша, јефтиније карте за Партизан

Кошарка

Радивојевић за АТВ: Спектакл против Уралмаша, јефтиније карте за Партизан

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

10

14

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

10

11

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

10

04

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

10

03

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner