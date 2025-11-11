Јовић за 0,4 секунде изазвао лудило у Мајамију

Извор:
Б92
11.11.2025
08:34
Коментари:0
Кошаркаши Мајамија славили су послије продужетка против Кливленда – 140:138.
Један од јунака био је српски репрезентативац Никола Јовић, који је асистирао Ендрјуу Вигинсу за побједу, упркос томе што је до краја остало само 0,4 секунде.
Не може се рећи да је Јовић, прије тога, имао вече за памћење. Уписао је осам поена (2/5 за два, 1/5 за три, 1/2 пенали), осам скокова, четири асистенције и једну блокаду.
Кошарка
НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО
Завршница нам је донијела смењивање екипа у вођству, а половични успјех са линије слободних бацања Џејсона Тајсона, казнио је Хаиме Хакез.
Хит је у продужетку водио све вријеме, чинило се послије бацања Нормана Пауела да је то то, али је Донован Мичел погодио тројку на 0,4 секунде прије краја.
ANDREW WIGGINS GAME-WINNING ALLEY-OOP FOR MIAMI!— NBA (@NBA) November 11, 2025
🚨 @TISSOT BUZZER-BEATER 🚨
Everyone Gets 24 pic.twitter.com/6axM5PmgDA
Тада су на сцену ступили Јовић и Вигинс. Никола је извео аут, а Вигинс закуцао уз звук сирене – за лудило у Мајамију.
Најефикаснији код Мајамија били су Пауел са 33 поена, Вигинс је додао 23, уз пет асистенција, Хакез је имао 22 поена, 13 скокова и седам асистенција, а Келел Вејр 14 поена и чак 20 скокова.
На другој страни истакли су се Мичел са 28 поена, 15 скокова и осам асистенција, Деандре Хантер са 23 поена, те Иван Мобли са 21 поеном, 10 скокова и пет асистенција.
Био је ово дерби Истока, тако да су тимови изједначени са скором 7-4, а испред су само Детроит Пистонси и Њујорк Никси.
Хорнетс – Лејкерс 111:121,
Пистонс – Визардс 137:135,
Меџик – Блејзерс 115:112,
Хит – Кавалирс 140:138,
Булс – Спарс 117:121,
Маверикс – Бакс 114:116,
Санс – Пеликанс 121:98,
Џез – Тимбервулвс 113:120,
Клиперс – Хокс 102:105.
Стил
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Економија
1 ч0
Регион
1 ч0
Најновије
Најчитаније
10
14
10
14
10
11
10
04
10
03
Тренутно на програму