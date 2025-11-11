Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

11.11.2025
И најскупљи парфеми имају своје ограничено трајање на кожи, а оно ријетко прелази осам сати.
Ако пробате овај стари, добри трик, могли бисте да се изненадите трајањем свог омиљеног мириса.
Сви знамо онај осјећај када нанесемо омиљени парфем, који није био јефтин, а након сат-два схватимо да више не миришемо ни у траговима онако како смо жељели.
Чак и најквалитетнији парфеми испаравају, неки чак прилично брзо, док има и мириса који се дуже задржавају на кожи, али нам се увијек чини да је то прекратко. Срећом, постоје начини да трајање парфема продужимо.
Један од најједноставнијих и најдјелотворнијих трикова је, вјеровали или не – најобичнији вазелин. Танка количина овог неутралног препарата може значајно да продужи вријеме трајања парфема у којем можемо да уживамо и ми и наше окружење.
Вазелин се може користити за његу суве коже на лицу, уснама, лактовима и стопалима, за заштиту од хладноће и вјетра, те за његу сувих крајева косе и обуће.
То постиже захваљујући томе што вазелин ствара заштитни слој на кожи који „закључава“ мирис. Он спречава да се мирис пребрзо упије или испари, па парфемске ноте дуже остају интензивне.
Припремите кожу. Оперите руке и пулсне тачке (зглобове, унутрашњу страну лактова, врат) и добро их осушите.
Нанесите танак слој вазелина. Узмите малу количину (само прстохват) и благо утрљајте на мјеста гдје планирате да ставите парфем.
Нанесите парфем. Прсните или накапајте парфем директно преко слоја вазелина.
Не трљајте. Избјегавајте трљање зглобова, јер то може разбити мирисне молекуле и скратити трајање парфема.
Примијетићете да парфем траје знатно дуже, а мирис остаје интензиван и пријатан током цијелог дана.
Најважнији корак ка правилном наношењу парфема јесте припрема коже. Прије наношења парфема, важно је да темељно очистите кожу благим сапуном и водом.
Овај једноставан трик посебно је користан за парфеме који природно брзо ишчезавају, као и на високим температурама, када мирис обично слабије опстаје, преноси Глосси.
