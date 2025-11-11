Више бањалучких улица данас без струје

Извор:
Због радова на одржавању електромреже данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије у појединим дијеловима Бањалуке, саопштено је из Електропривреде.
Од девет до 11 часова дио улице Мајке Јевросиме, као и дијелови улица Првог крајишког пролетерског батаљона, Др Данице Перовић, Четвртог крајишког партизанског одреда и Здравка Дејановића, те дијелови насеља Чесма и Крмарице.
Од 11.30 до 13.30 часова дијелови улица Др Јована Рашковића, Косте Мајкића и Дванаест беба, као и дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Давида Штрпца, Фрушкогорска и Илије Гарашанина.
Од 11.30 до 14 часова без струје ће бити дијелови насеља и улица Тешана Подруговића, Станка Божића, Синише Мијатовића, Цариградска и Браће Кавића, те Крчамрице.
Од девет до 14:30 дио насеља Агино Село и Бочац.
До девет до 13 дио улица Првог крајишког корипуса и Светозара Марковића.
Од девет до 12 часова без струје ће бити дијелови улица Доситеја Обрадовића, Јеврејска, Краља Алфонса XIII, Милана Ракића, Новице Церовића, Саве Ковачевића, Српска, Васе Глушца и Гундулићева бр. 9.
