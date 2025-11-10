Лоша дистрибутивна мрежа угрожава редовно снабдијевања гријањем у Бањалуци

Извор:
АТВ
10.11.2025
20:03
Мјесец дана је прошло од почетка сезоне гријања. Први проблеми су се већ појавили на дистрибутивној мрежи, поручују из Еко топлане.
Из сезоне у сезону, кажу, стање је све горе. Инсталације унутар бањалучких зграда су дотрајале и старе су и до 50 година. У згради у бањалучком насељу Обилићево налази се квар који омета нормално функционисање дистрибутивне мреже што угрожава редовно снабдијевање грађана гријањем.
"Као што видите налазимо се у једном подруму у бањалучком насељу Обилићеву у којем можете да видите стање кућних инсталација које су старе 50 и више година у које очигледно никаква средства нису улагана више година", каже Душан Родић, Еко топлане Бања Лука.
Из Еко топлане су објаснили да су њихове обавезе да санирају кварове до улазних вентила, док је све остало су на Заједници етажних власника. У последњих неколико година средства која би требало да се издвајају нема. Кажу, упутили су апел надлежнима из Градске управе више пута.
"У задњих неколико сезона ништа у буџету града није издвојено за санацију то јест реконструкцију. Тако да ми имамо уласком у сезону имамо више хаваријских стања гдје не можемо истовремено стићи да одговоримо..не реагујемо благовремено због катастрофалног стања дистрибутивне мреже", каже Родић.
Из Градске управе признају да постоји проблем и да би требало више да се улаже у дистрибутивну мрежу, али се ограђују да је проблем у скупштинској већини која није усвојила буџет у више наврата.
"Има смисла да требамо да улажемо у дистрибутивну мрежу..предложене су три одлуке које нису прошле скупштинску већину", каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бања Луке.
Предсједник Скупштине Града Бања Лука тврди да је то чиста манипулативна лаж, јер је, тврди Љубо Нинковић скупштинска већина сваке године усвајала све нацрте и одобравала буџете.
"Апсолутна је лаж да градоначелник није могао усвајати нацрте и приједлоге доказ томе ниједне године градоначелник није пренио средства у другу годину потрошио је скоро милијарду", каже Љубо Нинковић, предсједник скупштине града Бањалука.
Еко топлане настављају да ангажују интервентне тимове који су свакодневно на терену. Ипак, с обзиром на велики број кварова и проблема на мрежи, проблем су кратки рокови за успостављање уредног режима испоруке топлотне енергије.
