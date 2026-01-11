Logo
Large banner

Алекса Аврамовић добио дијете! Ево које име су он и жена одабрали за сина

Извор:

АТВ

11.01.2026

12:41

Коментари:

0
Алекса Аврамовић кошаркаш
Фото: АТВ

Српски кошаркаш Алекса Аврамовић добио је насљедника.

О томе је јавност обавијестио Кошаркашки савез Србије, и то сљедећом објавом на друштвеним мрежама о нашем репрезентативцу:

"Стигле су прелијепе вијести!

Репрезентативац Србије, Алекса Аврамовић, постао је отац!

Његова супруга Теодора на свијет је донијела сина, коме су дали име Павле.

Од срца честитамо поносним родитељима и желимо много здравља, радости и најљепших тренутака са новим чланом породице", истиче се у објави КСС-а.

Подијели:

Тагови:

Алекса Аврамовић

KSS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хејли Бибер, манекенка

Сцена

Готово гола: Хејли Бибер провокативним фотографијама поново запалила Инстаграм

4 ч

0
Земљу погодила снажна магнетна олуја: На "удару" су ове државе, изазвана јака поларна свјетлост

Наука и технологија

Земљу погодила снажна магнетна олуја: На "удару" су ове државе, изазвана јака поларна свјетлост

4 ч

0
Ко чешће умире од синдрома "сломљеног срца"

Здравље

Ко чешће умире од синдрома "сломљеног срца"

4 ч

0
Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

Тенис

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

5 ч

0

Више из рубрике

Откривен скандал у НБА: Денис Шредер покушао да удари Луку Дончића

Кошарка

Откривен скандал у НБА: Денис Шредер покушао да удари Луку Дончића

7 ч

0
Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

Кошарка

Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

8 ч

0
Првенство БиХ: Борац побједом до диобе првог мјеста, пораз Студента у Доњем Вакуфу

Кошарка

Првенство БиХ: Борац побједом до диобе првог мјеста, пораз Студента у Доњем Вакуфу

20 ч

0
Сјајан меч у Лакташима: Игокеа након продужетка боља од Клужа

Кошарка

Сјајан меч у Лакташима: Игокеа након продужетка боља од Клужа

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Покушај убиства у Загребу

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner