Алекса Аврамовић добио дијете! Ево које име су он и жена одабрали за сина

Српски кошаркаш Алекса Аврамовић добио је насљедника.
О томе је јавност обавијестио Кошаркашки савез Србије, и то сљедећом објавом на друштвеним мрежама о нашем репрезентативцу:
"Стигле су прелијепе вијести!
Репрезентативац Србије, Алекса Аврамовић, постао је отац!
Његова супруга Теодора на свијет је донијела сина, коме су дали име Павле.
Од срца честитамо поносним родитељима и желимо много здравља, радости и најљепших тренутака са новим чланом породице", истиче се у објави КСС-а.
