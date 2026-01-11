Logo
Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

11.01.2026

11:53

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала
Фото: Tanjug / AP / Tertius Pickard

Арина Сабаленка освојила је титулу у Бризбејну пошто је у финалу побиједила Марту Костјук (6:4, 6:3), а послије меча Украјинка је направила нови скандал.

Знамо од раније да се не рукује са тенисеркама из Русије и Бјелорусије, што је такође био случај и против Сабаленке, међутим сада је отишла корак даље и није јој ни честитала у званичном говору послије меча.

Умјесто тога, захвалила се организаторима и причала о рату у Украјини, док је Сабаленка мирно стајала иза ње и слушала. Када је на њу дошао ред, показала је манире и честитала је Украјинки и похвалила њен тим, иако је прије само неколико мјесеци слушала ружне коментаре на свој рачун, баш од Костјукове.

Тада је Украјинка причала да Сабаленка "има вишак тестостерона", што није погодило Бјелорускињу јер јој је на терену показала ко је бољи. Да ли због тога или јер је била срећна због побједе, Арина Сабаленка је побједу прославила љубљењем свог бицепса, за шта је била упитана по завршетку меча.

sabalenka

Тенис

Сабаленка имала најпровокативнију прославу икада након побједе над Украјинком

"Не, нема посебан разлог, мислим да је то зато што сам током меча направила много агресивних и снажних удараца. Кад сам на монитору видела брзину само сам се шалила са мојим тимом", рекла је Сабаленка која је упитана да ли то има везе с неким од претходних коментара Костјукове, Бјелорускиња је одмах изговорила: "Не".

Смета ли ти што се не рукује?

Што се тиче одлуке Марте Костјук да се не рукује са Сабаленком, ни око тога Бјелорускиња нема проблем, то је одлука коју ће поштовати и не улази у разлоге да ли се са њом слаже.

Новинар: "Када играте против некога са ким имате историју, попут њених коментара од прошле године и тога да не пружа руку, да ли вам то даје додатну мотивацију или је то само још један противник на мрежи?"

Сабаленка: "Мислиш због пружања руке?"

Новинар: "Па да, она не пружа руку послије мечева."

Сабаленка: "Па, то је само њихов став. То је њихов став. Шта ја могу? Не смета ми то. Није ми важно. Кад уђем на меч, све је у вези са тенисом и спортом. Кад изађем тамо, мислим о свом тенису и стварима које морам да урадим да бих побиједила. Није битно да ли је тамо Марта Костјук или Џесика Пегула. И даље излазим и дајем све од себе. И даље се борим за трофеје. Немам ништа да докажем. Идем тамо и само се такмичим као сваки спортиста."

Шта је Костјук причала о Сабаленки?

Не само да не жели да се рукује са Сабаленком, него је Марта Костјук јавно и увриједила Бјелорускињу. Било је то прије неколико месеци када је одлучила да коментарише успјехе Иге Швјонтек и Арине Сабаленке које доминирају женским тенисом. Како она каже, због мушких хормона.

"Са Арином Сабаленком знам да је то тешка борба. Имам своје вјештине, али на крају крајева, оне су све много крупније од мене, више од мене, снажније од мене. Све ми имамо различиту биолошку структуру. Неке имају виши ниво тестостерона, неке нижи. То је природно и то свакако помаже. Осећам се мањом од њих. Покушавам да пронађем начин да их победим користећи тениске вјештине које имам, али морам да радим много више да бих освојила поене. Морам да трчим знатно више од њих да бих дошла до поена", рекла је тада Костјукова.

