Logo
Large banner

Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

11.01.2026

11:26

Коментари:

0
Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу
Фото: zvornicki.ba

Огромна количина камења обрушила се на бензинску пумпу у зворничком насељу Метеризе на магистралном путу Зворник-Бијељина, али на срећу није било повријеђених.

Милан Стокић, чији се пословни простор налази преко пута ове пумпе, рекао је Срни да је највјероватније дошло до обрушавања камења усљед честих дневних промјена температуре ваздуха након обилних падавина.

"Прво је падао велики снијег, а потом је било и кише. Температура је током ноћи и јутара била веома ниска – до минус девети степени Целзијусових док би дневна била изнад нуле, што је утицало на нестабилност састава брда чија се косине спушта до пупмпе", навео је Стокић.

Истичући да је под тежином камена попустила и заштитна метална мрежа, он каже да је срећа што се већи дио камења обрушио поред пумпе, док је нешто камена ипак захватило и оштетило дио пумпе.

Подијели:

Тагови:

benzinska pumpa

kamenje

nesreća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

Сцена

Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

48 мин

0
О каквом специјалном оружју се пише: "Венецуеланци пали на кољена и повраћали од муке"

Свијет

О каквом специјалном оружју се пише: "Венецуеланци пали на кољена и повраћали од муке"

57 мин

0
Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

Друштво

Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

1 ч

0
Ево какав однос има кћерка Чеде Јовановића с Ацом: "Добио је шта је тражио"

Сцена

Ево какав однос има кћерка Чеде Јовановића с Ацом: "Добио је шта је тражио"

1 ч

1

Више из рубрике

Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

Друштво

Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

1 ч

0
Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

Друштво

Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

4 ч

0
"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"

Друштво

"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"

16 ч

0
Фенечки бисери одушевили приједорску публику

Друштво

Фенечки бисери одушевили приједорску публику

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

12

01

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11

53

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

11

46

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

11

35

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner