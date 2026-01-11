Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

11.01.2026
11:26
Коментари:0
Огромна количина камења обрушила се на бензинску пумпу у зворничком насељу Метеризе на магистралном путу Зворник-Бијељина, али на срећу није било повријеђених.
Милан Стокић, чији се пословни простор налази преко пута ове пумпе, рекао је Срни да је највјероватније дошло до обрушавања камења усљед честих дневних промјена температуре ваздуха након обилних падавина.
"Прво је падао велики снијег, а потом је било и кише. Температура је током ноћи и јутара била веома ниска – до минус девети степени Целзијусових док би дневна била изнад нуле, што је утицало на нестабилност састава брда чија се косине спушта до пупмпе", навео је Стокић.
Истичући да је под тежином камена попустила и заштитна метална мрежа, он каже да је срећа што се већи дио камења обрушио поред пумпе, док је нешто камена ипак захватило и оштетило дио пумпе.
