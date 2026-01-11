Logo
Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

11.01.2026

11:20

Водитељка "Пинка" Ана Радуловић отворила је душу о приватном животу, плановима за будућност и односима са колегама. Признала је да је поново заљубљена, али и да машта о томе да сину Кости подари брата или сестру.

Жеља да породицу прошири

Ана не крије да би вољела да се њена породица прошири.

– Ако говоримо о жељи за наредни период, вољела бих да се остварим као мајка поново – признала је водитељица и додала да јој је потпуно свеједно да ли би добила дјечака или дјевојчицу.

На питање како њен син Коста реагује на идеју о принови, Ана кроз смијех каже да је он тренутно фокусиран на друге жеље, али да би се сигурно обрадовао јер воли сву своју браћу, сестре и другаре.

Посебан однос са Иваном Шопић

Када је ријеч о међуљудским односима на послу, Ана је издвојила једну колегиницу са којом има специфичан однос.

– Особа која ми је омиљена, а може и највише да ме изнервира и избаци из такта, то је Ивана Шопић – открила је Радуловић.

Објаснила је да са Иваном од првог дана има посебан однос и да се са њом највише приватно дружи, али да исто тако једна другу најлакше могу избацити из такта.

Ни спортиста, ни политичар

Након брака са пјевачем, Ана је, како каже, поново заљубљена, али је открила и кога никада не би бирала за партнера. На питање да ли би прије изабрала спортисту, политичара или глумца, имала је спреман одговор:

– Ниједно од наведеног. Како је сада, тако је – закључила је водитељица.

Ана Радуловић

водитељка

