Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

Водитељка "Пинка" Ана Радуловић отворила је душу о приватном животу, плановима за будућност и односима са колегама. Признала је да је поново заљубљена, али и да машта о томе да сину Кости подари брата или сестру.
Ана не крије да би вољела да се њена породица прошири.
– Ако говоримо о жељи за наредни период, вољела бих да се остварим као мајка поново – признала је водитељица и додала да јој је потпуно свеједно да ли би добила дјечака или дјевојчицу.
На питање како њен син Коста реагује на идеју о принови, Ана кроз смијех каже да је он тренутно фокусиран на друге жеље, али да би се сигурно обрадовао јер воли сву своју браћу, сестре и другаре.
Када је ријеч о међуљудским односима на послу, Ана је издвојила једну колегиницу са којом има специфичан однос.
– Особа која ми је омиљена, а може и највише да ме изнервира и избаци из такта, то је Ивана Шопић – открила је Радуловић.
Објаснила је да са Иваном од првог дана има посебан однос и да се са њом највише приватно дружи, али да исто тако једна другу најлакше могу избацити из такта.
Након брака са пјевачем, Ана је, како каже, поново заљубљена, али је открила и кога никада не би бирала за партнера. На питање да ли би прије изабрала спортисту, политичара или глумца, имала је спреман одговор:
– Ниједно од наведеног. Како је сада, тако је – закључила је водитељица.
