Звијезда филма "Сам у кући" покушао унајмити проститутку, онда се појавила полиција

11.01.2026
08:25
Коментари:0
Амерички глумац Данијел Стерн, који је познат по улози Марва у култном филму "Сам у кући" ("Home Alone"), кажњен је након што је покушао унајмити проститутку.
Глумац је покушао унајмити проститутку 10. децембра прошле године у хотелу у Camarillu у Калифорнији када је стигла полиција, објавио је ТМЗ.
Полицајци су га затим новчано казнили. Амерички медији контактирали су Стерна поводом ове вијести, али он не одговара на њихове упите.
Глумац је крајем прошле године казао да је одлучио напустити Холивуд и да сада живи на фарми, гдје узгаја мандарине.
У октобру је био хоспитализован.
