Операција против дроге: Ухапшен познати турски глумац

10.01.2026
16:22
Коментари:0
Познати турски глумац Џан Јаман и глумица Селен Горгузел ухапшени су заједно са још пет особа током ноћи у полицијској рацији у Истанбулу.
Извршен је претрес девет ноћних клубова због информација о продаји и коришћењу дроге, а медији наводе да се истрага о познатим личностима и кривичним дјелима у вези са наркотицима проширује.
Турски медији преносе да су Џан Јаман и Селен Горгузел након хапшења одведени у Институт за судску медицину ради вађења крви.
На основу дојаве, у њиховом друштву ухапшено је још неколико људи, укључујући и бившу водитељку Нилуфер Батур.
Полиција је, по налогу тужиоца послије поноћи, извршила рације у девет ноћних клубова у Истанбулу.
Међу објектима коју су претресени био је и хотел „Бебек“, за који је полиција имала дојаву и информације о продаји дроге и проституцији. Власник хотела и менаџер такође су ухапшени.
Тридесетшестогодишњи Јаман један је од најпопуларнијих млађих турских глумаца.
Познат је по улогама у хит серијама Пун мјесец, Сањалица, Господин погрешни, Виола боје мора. Посљедњу улогу остварио је као Сандокан у истоименој серији.
Занимљиво је да по оцу води поријекло са наших простора, пошто му је деда из Приштине, а баба из Скопља. Гергузел je позната по филмовима и серијама Живот изгубљен у бојама, То је мој живот и Avrupa Yakasi.
