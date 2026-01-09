Прекинут концерт Аце Лукаса у ФБиХ

Logo
Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци
Фото: Screenshot / YouTube

Због дојаве о постављеној бомби прекинут је концерт Аце Лукаса у објекту Плажа у Лукавцу у ФБиХ.

У угоститељском објекту Плажа у Лукавцу вечерас је је прекинут концерт Аце Лукаса након дојаве о постављеној бомби, због чега су полицијске екипе одмах реаговале, евакуисале госте и осигурале простор.

Дојава је стигла у 21:20 часова, након чега су полицијски службеници изашли на терен и евакуисали присутне, а околно подручје је стављено под појачан надзор.

У акцији је укључен и КДЗ тим који је извршио детаљан противдиверзиони преглед, након чега је утврђено да је ријеч о лажној дојави.

Након прекида, концерт је настављен.

Непожељан у Републици Српској

Пјевач Аца Лукас непожељан је у Републици Српској након што су у јавност доспјели снимци Лукаса и муслиманског ратног команданта из Сребренице Насера Орића.

Након тога му је отказан планирани новогодишњи концерт на Јахорини, а услиједила су отказивања наступа широм Републике Српске.

У Невесињу отказ након пар сати заказивања

Истог дана када му је у Бањалуци отказан наступ, Аца Лукас се похвалио да је већ заказао наступ у Невесињу.

Међутим, свега неколико сати касније и овај концерт је отказан.

На званичној Инстаграм страници кафане "Једно мјесто" објављен је стори на којем је преко најаве концерта исписано само "ОТКАЗАНО".

Отказивање концерта у Србији

Лукас је требало да наступа у једном новосадском клубу за 31. децембар. Похвалио се на друштвеним мрежама распроданим улазницама, али је концерт отказан.

Организатори притом нису навели конкретне разлоге због којих је концерт скинут с програма.

Негативни коментари на ”хуманитарне концерте”

Тим Аца Лукаса покушао је у неколико наврата да закаже хуманитарне концерте у Републици Српској, али су и они отказивани.

Послије отказивања услиједили су бројни негативни коментари на рачун пјевача и његовог тима како преко наводно ”хуманитарног концерта” жели да наступа у Републици Српској, док се са друге стране фотографише и дружи са злочинцем Насером Орићем.

