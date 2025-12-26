Logo
Соња Вуксановић поткачила Ацу Лукаса: Поправљај се сам

Соња Вуксановић, бивша супруга пјевача Аце Лукаса, изазвала је праву буру на друштвеним мрежама након што је подијелила објаву упућену бившем мужу, која је многе зачудила, пише "Курир".

Кратка, али врло јасна порука коју је објавила привукла је велику пажњу јавности.

Соња се јавно огласила на свом профилу на Инстаграму и тада написала:

"Кад се једном психички доведеш у ред послије одређених односа, врло лако откачиш свакога кога би морао поправљати. Ниси ти ничији родитељ, а ниси установа за збрињавање. Поправљај се сам друже и остани токсичан у властитој канти за смеће. Крај бајке", стајало је у Соњиној објави.

Аца Лукас тврди да га је Соња варала с кошаркашем

Пјевач Аца Лукас подигао је прије неколико година велику прашину аутобиографском књигом "Ово сам ја" у којој је открио непознате детаље из бурног живота.

Након детаљно описаних свађа и увреда, те нападима да ју је Лукас наводно варао са "кепецом из Звезда Гранда", испливали су нови детаљи из књиге у којима је пјевач открио да га је Соња наводно варала са кошаркашем.

"Вратила се насмијана, срећа јој се видјела на лицу. Лежао сам на кревету и играо неку хазардерску игру… На срећу или на несрећу – угледам Соњин таблет… Укључим таблет и видим непотписану поруку, али са ликом пошиљаоца. Сличица, на њој неки брадоња. Порука упућена из Америке", пише у аутобиографији, пише поменути портал.

