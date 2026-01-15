Сијарто најавио договор о НИС-у

15.01.2026
20:16
Коментари:0
Постоји реална шанса да МОЛ у року од једног до три дана постигне кључни договор са "Гаспромњефтом" о куповини већинског удјела у НИС-у, рекао је за РТС министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.
"Мислим да могу да саопштим добре вијести. МОЛ и Газпромњефт су прилично брзо напредовали у својим преговорима, тако да постоји реална шанса да у року од једног до три дана постигну кључни договор, који је веома значајан из перспективе куповине већинског удјела НИС-а од стране МОЛ-а", рекао је Сијарто, који се данас састао са министарком рударства и енергетике Дубравком Ђедовић Хандановић.
Када се то деси, додао је мађарски шеф дипломатије, онда ће захтјев ОФАК-у бити поднесен одмах, преноси РТ Балкан.
"И пошто је мађарска влада дипломатски подржала МОЛ у куповини удјела Газпромњефта у НИС-у, свакако ћемо пружити дипломатску помоћ и подршку да би ОФАК-ова процедура била успјешна", поручио је Сијарто.
БиХ
Рамо Исак испитан у својству свједока
Разлог за дипломатску подршку од стране мађарске владе МОЛ-у, објаснио је Сијарто, јесте то што ће, у случају да МОЛ успјешно откупи већински удио у НИС-у, тржишта Словачке, Мађарске и Србије дјеловати интегрисано преко МОЛ-а.
"МОЛ је у тијесним преговорима са АДНОК-ом и мислим да ће то бити сјајне вијести уколико то интегрисано дјеловање три тржишта у региону добије и подршку у виду сарадње са АДНОК-ом и МОЛ-ом у погледу Србије, али то је њихов посао. Ми поздрављамо њихове преговоре у том погледу и надамо се да ће бити успјешни". рекао је шеф мађарске дипломатије.
Србија
10 ч0
Србија
11 ч0
Србија
12 ч0
Србија
12 ч0
Најновије
Најчитаније
22
04
22
03
22
02
21
45
21
45
Тренутно на програму