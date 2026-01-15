Logo
Сијарто најавио договор о НИС-у

15.01.2026

20:16

Коментари:

0
Сијарто најавио договор о НИС-у
Фото: АТВ

Постоји реална шанса да МОЛ у року од једног до три дана постигне кључни договор са "Гаспромњефтом" о куповини већинског удјела у НИС-у, рекао је за РТС министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.

"Мислим да могу да саопштим добре вијести. МОЛ и Газпромњефт су прилично брзо напредовали у својим преговорима, тако да постоји реална шанса да у року од једног до три дана постигну кључни договор, који је веома значајан из перспективе куповине већинског удјела НИС-а од стране МОЛ-а", рекао је Сијарто, који се данас састао са министарком рударства и енергетике Дубравком Ђедовић Хандановић.

Када се то деси, додао је мађарски шеф дипломатије, онда ће захтјев ОФАК-у бити поднесен одмах, преноси РТ Балкан.

"И пошто је мађарска влада дипломатски подржала МОЛ у куповини удјела Газпромњефта у НИС-у, свакако ћемо пружити дипломатску помоћ и подршку да би ОФАК-ова процедура била успјешна", поручио је Сијарто.

ramo isak sc yt

БиХ

Рамо Исак испитан у својству свједока

Разлог за дипломатску подршку од стране мађарске владе МОЛ-у, објаснио је Сијарто, јесте то што ће, у случају да МОЛ успјешно откупи већински удио у НИС-у, тржишта Словачке, Мађарске и Србије дјеловати интегрисано преко МОЛ-а.

"МОЛ је у тијесним преговорима са АДНОК-ом и мислим да ће то бити сјајне вијести уколико то интегрисано дјеловање три тржишта у региону добије и подршку у виду сарадње са АДНОК-ом и МОЛ-ом у погледу Србије, али то је њихов посао. Ми поздрављамо њихове преговоре у том погледу и надамо се да ће бити успјешни". рекао је шеф мађарске дипломатије.

Таг:

Петер Сијарто

