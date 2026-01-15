Ристић најављује нови ледени талас: Биће јачи и дужи од претходног

Извор:
Зима се не предаје! Снијег и лед се још нису свуда истопили, а Србију већ чека нови ледени удар. До краја ове седмице нећемо се смрзавати, температура ће бити и до 10 степени, али већ за викенд стижу олујни удари кошаве, а већ од 24. јануара нам стиже сибирски мраз с температурама и до минус 10 степени! Биће толико хладно да се и Дунав може заледити.
Ледени талас из ког је Србија изашла јуче донио је земљи и грађанима многобројне проблеме. Ванредна ситуација на снази је у девет општина у Србији, док је у уторак у Лозници укинута.
Метеоролог аматер Иван Ристић рекао је за Курир да ће отопљење потрајати до краја ове радне недјеље, као и да ће максималне дневне температуре бити између пет и 10 степени, а у јутарњим часовима око нуле.
- У мање урбаним срединама биће слаб мраз, те је потребан опрез. За викенд долази промјена времена, сибриски антициклон креће према Европи и његова јужна страна преко Влашке низије према нама доноси хладан ваздух.
Током викенда температуре ће бити у постепеном паду и очекују се олујни удари кошаве. Између петка и суботе температура ће пасти за пет степени, а у недјељу ће свуда бити око нуле - навео је Ристић.
У уторак и сриједу очекује се да кошава ослаби и полако престане.
- Око 24. јануара стиже нам јаче захлађење са сјевероистока Европе и температуре ће бити у осетном паду због развоја циклона у Средоземљу. Очекује се и снијег, поготово јужније од Саве и Дунава, више снијега ће у овом таласу бити јужније, према садашњим прогнозама.
Овај хладни талас дјелује да може бити јачи у смислу температура од претходног, а може и дуже да потраје - упозорава саговорник.
За сада Ристићеви модели не показују да ће бити превише снијега, али ће свакако нови ледени талас бити хладнији од претходног.
- Овај талас захватиће цијелу Европу, постоји велика шанса да дође до залеђивања Дунава, који је већ почео да леди. Што се тиче максималних дневних температура, кретаће се од минус пет до минус 10 током дана. Биће баш хладно.
Отопљење тек слиједи у другој декади фебруара, делује да може да буде јаче отопљење. Не треба да нас изненаде ни прољећне температуре, које могу бити и 15 и 20 степени - закључио је.
