Умрла тајна кћерка Фредија Меркјурија: Прошлог љета се тек сазнало да Биби постоји

Извор:
Телеграф
15.01.2026
10:37
Коментари:0
"Тајна ћерка" легендарног Фредија Меркјурија умрла је у 48. години
Тужну вијест саопштила је њена породица.
Како наводи Дејли Мејл, Фреди је своју тајну кћерку звао Биби. Њено постојање јавности је откривено тек прошлог љета, у књизи ауторке Лесли Ен Џоунс, под називом "С љубављу, Фреди".
Биби је преминула од канцера кичме. Њен удовац Томас контактирао је "Дејли мејл" како би рекао да је преминула "мирно, након дуге борбе са хордомом, ријетким раком кичме, остављајући за собом два сина узраста девет и седам година".
Сцена
Испливали нови детаљи о тајној кћерки Фредија Меркјурија
- Б је сада са својим вољеним оцем у свијету мисли. Њен пепео је развејан по ветру преко Алпа - казао је Томас.
Лесли је открила и да је Фреди своју Биби називао и својим "благом" и "жабицом". Пјесме групе "Квин" - Бијоу" и "Don't Try So Hard" посвећене су њој.
У поменутој књизи наведено је како је Фреди имао дијете са удатом пријатељицом и како је постојање дјетета држао у строгој тајности.
Биби је гледала очеве концерте и пратила је његове турнеје са групом "Квин" на глобусу који јој је он поклонио, наведено је у књизи.
(Телеграф)
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
54
12
27
12
20
12
15
Тренутно на програму