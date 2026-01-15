Logo
Large banner

Умрла тајна кћерка Фредија Меркјурија: Прошлог љета се тек сазнало да Биби постоји

Извор:

Телеграф

15.01.2026

10:37

Коментари:

0
Умрла тајна кћерка Фредија Меркјурија: Прошлог љета се тек сазнало да Биби постоји

"Тајна ћерка" легендарног Фредија Меркјурија умрла је у 48. години

Тужну вијест саопштила је њена породица.

Како наводи Дејли Мејл, Фреди је своју тајну кћерку звао Биби. Њено постојање јавности је откривено тек прошлог љета, у књизи ауторке Лесли Ен Џоунс, под називом "С љубављу, Фреди".

Биби је преминула од канцера кичме. Њен удовац Томас контактирао је "Дејли мејл" како би рекао да је преминула "мирно, након дуге борбе са хордомом, ријетким раком кичме, остављајући за собом два сина узраста девет и седам година".

Фреди Мекјури Квин

Сцена

Испливали нови детаљи о тајној кћерки Фредија Меркјурија

- Б је сада са својим вољеним оцем у свијету мисли. Њен пепео је развејан по ветру преко Алпа - казао је Томас.

Лесли је открила и да је Фреди своју Биби називао и својим "благом" и "жабицом". Пјесме групе "Квин" - Бијоу" и "Don't Try So Hard" посвећене су њој.

У поменутој књизи наведено је како је Фреди имао дијете са удатом пријатељицом и како је постојање дјетета држао у строгој тајности.

Биби је гледала очеве концерте и пратила је његове турнеје са групом "Квин" на глобусу који јој је он поклонио, наведено је у књизи.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Fredi Merkjuri

kćerka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Први војници из европских земаља стигли на Гренланд

Свијет

Први војници из европских земаља стигли на Гренланд

2 ч

1
Јапан погодио низ земљотреса, најснажнији 5,1 степен

Свијет

Јапан погодио низ земљотреса, најснажнији 5,1 степен

2 ч

0
Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

Регион

Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

2 ч

0
Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

Сцена

Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

3 ч

0

Више из рубрике

Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

Сцена

Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

3 ч

0
Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

Сцена

Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

3 ч

0
Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту

Сцена

Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту

4 ч

0
Саша Поповић био је кум водитељки: Промијенио јој је живот, мало ко зна шта је учинио за њу

Сцена

Саша Поповић био је кум водитељки: Промијенио јој је живот, мало ко зна шта је учинио за њу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Бојић: Значајна подршка Владе Српске коју Лакташи заслужују

12

54

Станивуковић у Службеном гласнику БиХ објавио одлуку о наплати паркинга: Да ли је примјењива?

12

27

Саво Минић на конференцији за новинаре

12

20

Потврђена оптужница против Амира Пашића Фаће због насиља

12

15

Саво Минић враћа мандат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner