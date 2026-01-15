Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту

15.01.2026
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку поднијели су кривичне пријаве против Г. М. (42), Т. Б. (36), Д. И. (19), М. Р. (34), С. М. (54) и Д. Т. (54) из Чачка, због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу.
умња се да су они леденицама гађали естрадну умјетницу Ану Бекуту и чланове оркестра током концерта поводом дочека Православне Нове године на Градском тргу у Чачку.
Г. М., Т. Б., Д. И. и М. Р. су уз извештај о полицијском хапшењу, приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Чачку, док су С. М. и Д. Т. по позиву приступили у просторије тужилаштва, ради саслушања.
Против свих осумњичених поднијете су кривичне пријаве у редовном поступку.
Такође, полиција ће против А. Т. (66), Б. М. (41), Д. М. (38), В. Ј. (22) и Д. С. (44) из Чачка поднијети прекршајне пријаве за непристојно, дрско и безобзирно понашање у складу са Законом о јавном реду и миру, преноси Блиц.
