Карлеуша се огласила поводом напада на Ану Бекуту

Пјевачица Јелена Карлеуша огласила се након инцидента током концерта Ане Бекуте у Чачку, када су пјевачица и музичари гађани грудвама, због чега је наступ прекинут.
Карлеуша се огласила: "Каква срамота за српски народ. Ана је национално благо и заслужује поштовање", написала је Јелена Карлеуша и на тај начин пружила подршку Бекути.
Подсјетимо, истакнута пјевачица народне музике Ана Бекута синоћ је пјевала на Тргу у Чачку док се неколицина људи недолично понашала те угледну пјевачицу гађала леденицама у главу.
Ана Бекута пјевачица са 40 година каријере била изложена страшном насиљу док је пјевала у Чачку. Људи су звиждали и гађали је леденицама и пјевачица је морала да затражи заштиту.
