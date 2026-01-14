Logo
Карлеуша се огласила поводом напада на Ану Бекуту

Б92

Б92

14.01.2026

11:17

Фото: Youtube

Пјевачица Јелена Карлеуша огласила се након инцидента током концерта Ане Бекуте у Чачку, када су пјевачица и музичари гађани грудвама, због чега је наступ прекинут.

Карлеуша се огласила: "Каква срамота за српски народ. Ана је национално благо и заслужује поштовање", написала је Јелена Карлеуша и на тај начин пружила подршку Бекути.

Ана Бекута концерт

Србија

"Имате ли мајке?" Инцидент на концерту Ане Бекуте, гађали је грудвама, она сишла с бине

Подсјетимо, истакнута пјевачица народне музике Ана Бекута синоћ је пјевала на Тргу у Чачку док се неколицина људи недолично понашала те угледну пјевачицу гађала леденицама у главу.

Ана Бекута пјевачица са 40 година каријере била изложена страшном насиљу док је пјевала у Чачку. Људи су звиждали и гађали је леденицама и пјевачица је морала да затражи заштиту.

