Ухапшен Кифер Сатерленд

14.01.2026
09:19
Коментари:0
Глумац Кифер Сатерленд ухапшен је у Холивуду након што је оптужен да је физички напао и пријетио возачу компаније за превоз путника, саопштила је полиција Лос Анђелеса.
Према наводима полиције, инцидент је пријављен око 00.15 на раскрсници Сансет булевара и Ферфакс авеније, преноси НБЦ.
Истрага је утврдила да је Сатерленд ушао у возило за превоз путника, физички напао возача и упутио му пријетње.
Полиција је навела да жртва није задобила повреде које би захтијевале медицинску помоћ на лицу мјеста, као и да се истрага наставља.
