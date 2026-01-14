Logo
Ухапшен Кифер Сатерленд

14.01.2026

09:19

Коментари:

0
Глумац Кифер Сатерленд ухапшен је у Холивуду након што је оптужен да је физички напао и пријетио возачу компаније за превоз путника, саопштила је полиција Лос Анђелеса.

Према наводима полиције, инцидент је пријављен око 00.15 на раскрсници Сансет булевара и Ферфакс авеније, преноси НБЦ.

Истрага је утврдила да је Сатерленд ушао у возило за превоз путника, физички напао возача и упутио му пријетње.

Полиција је навела да жртва није задобила повреде које би захтијевале медицинску помоћ на лицу мјеста, као и да се истрага наставља.

глумац

uhapšen

