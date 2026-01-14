Отац Мате Римца мора у затвор

Извор:
Жупанијски суд у Великој Горици потврдио је за Индекс (Index) да је рјешењем судије извршења од 8. јануара одбијена молба за даље одгађање извршења казне затвора Ивану Римцу, оцу Мате Римца.
Судија извршења донио је рјешење након што је прибавио извјештај Затворске болнице. Иван Римац треба да се јави на издржавање казне затвора у Центар за дијагностику у Загребу 26. јануара.
Подсјетимо, Жупанијски суд у Сплиту је у јуну 2024. године, као суд другог степена, потврдио првостепену пресуду Општинског суда у Пожеги, према којој је Иван Римац због двије злоупотребе повјерења у привредном пословању осуђен на три године безусловног затвора и обавезу плаћања 663,61 евро паушалних трошкова.
Суђено му је због извлачења новца из Славоније ДИ, компаније из Славонског Брода која се бавила прерадом дрвета. Оптужница је подигнута још у јулу 2013. године, а неправоснажна пресуда донесена је 24. октобра 2023.
Проглашен је кривим јер је 2002. године у компанији Славонија ДИ, у којој је био замјеник предсједника Надзорног одбора, више пута договарао послове због којих је Славонија ДИ губила новац, који је потом пребациван у компанију Рим и Зов.
Ријеч је о фирми коју је Римац основао са сада покојним Јерком Зоваком. Власништво су дијелили напола, а како је сам Римац изјавио на суду у Пожеги, повезао их је бивши загребачки градоначелник Милан Бандић.
Римац је 14. октобра 2002. године продао 15.208 квадратних метара земљишта компаније Славонија ДИ својој фирми за 529.842 евра (3.992.100 куна). Само два дана касније, његов партнер у компанији Рим и Зов продао је то исто земљиште компанији Аластор за 948.670 евра (7.147.760 куна).
У пресуди се наводи да је Римац циљано продао земљиште испод цијене јер је знао да је његов партнер већ договорио даљу продају. На тај начин је Славонија ДИ изгубила, а компанија Рим и Зов остварила добит од 418.828 евра (3.155.660 куна).
Само осам дана касније, Римац је на исти начин продао још једно земљиште компаније Славонија ДИ. Дана 24. октобра својој фирми Рим и Зов продао је 22.868 квадратних метара земљишта за 796.715 евра (6.002.850 куна), иако је знао да Славонија ДИ д.о.о. ту некретнину може директно продати компанији С Имморент Лизинг Алфа (S Immorent Leasing Alpha) по цијени од 84,36 евра по квадратном метру.
То се убрзо и догодило. Компанија С Имморент Лизинг Алфа купила је 29. новембра 2002. године земљиште за 1.929.144 евра (14.316.330 куна). Том трансакцијом Рим и Зов је остварио добит, док је Славонија ДИ претрпјела губитак од 1.103.388 евра (8.313.480 куна).
Крајем 2003. године Римац је, како би новац из Славоније ДИ пребацио у своју фирму, договорио да Рим и Зов сруши стару фабрику Славоније ДИ у Славонском Броду за 939.146 евра (7.076.000 куна).
Прије склапања тог уговора, Римчев партнер је са директором компаније Амантес договорио рушење фабрике по цијени од 15 евра по квадратном метру. Компанија Рим и Зов тако је рушење фабрике платила 410.599 евра (3.093.659 куна).
Славонија ДИ је, због одлуке Ивана Римца, рушење фабрике платила 433.235 евра (3.264.213 куна) више него што је тај посао реално вриједио. Та разлика остала је компанији Рим и Зов.
