Logo
Large banner

Опасан затвореник побјегао са инфективног одјељења

Извор:

Телеграф

13.01.2026

21:58

Коментари:

0
Опасан затвореник побјегао са инфективног одјељења
Фото: pexels

Алтин Ндочи, затвореник високог ризика у Албанији, побјегао је са одјељења за инфективне болести у болници у Драчу, гдје је био послат на лијечење.

Како преноси Топ Ченал, Ндочи се првобитно сукобио са полицајцима који су га пратили, од којих је једног ударио песницом.

vanja milinkovic savic

Фудбал

Вања Милинковић-Савић на мети критика

Онда је искористио тренутак и брзо напустио болницу.

Ндоци је осумњичен да је побјегао у бијелом Аудију, возилу које је чекало на паркингу болнице. Државна полиција је већ поставила контролне пунктове и покренула потрагу за његовим хапшењем.

Наводно је 39-годишњак оптужен за четири убиства.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Ако сте рођени у неком од ових знакова, чека вас лавина новца од 15. јануара

Већ се појавило неколико слика на којима се види Ндочи како бјежи.

Подијели:

Тагови:

побјегао затвореник

Albanija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три мушкарца тешко рањена у Дечанима: Питао их да ли су Срби па запуцао

Србија

Три мушкарца тешко рањена у Дечанима: Питао их да ли су Срби па запуцао

2 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

Сутра су три велика празника: Ову молитву треба изговорити за благостање

2 ч

0
Аутомобил у снијегу

Савјети

Напрскајте увече ова два састојка по шофершајбни и ујутру неће бити залеђена

3 ч

0
Широм Српске вечерас се дочекује православна Нова година

Друштво

Широм Српске вечерас се дочекује православна Нова година

2 ч

0

Више из рубрике

Једна особа тешко повријеђена након пада кроз прозор: Свему претходио физички сукоб?

Регион

Једна особа тешко повријеђена након пада кроз прозор: Свему претходио физички сукоб?

8 ч

0
Супругу давио каблом и тукао тигањем: Жена преминула од повреда, он се изјаснио да није крив

Регион

Супругу давио каблом и тукао тигањем: Жена преминула од повреда, он се изјаснио да није крив

8 ч

0
Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

Регион

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

12 ч

0
Снежана Ђуришић у Загребу пред 2.000 људи пјевала "Видовдан" и "Одакле си селе": Публика у трансу

Регион

Снежана Ђуришић у Загребу пред 2.000 људи пјевала "Видовдан" и "Одакле си селе": Публика у трансу

13 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

00

00

Срећна православна Нова година!

23

00

Маск понудио бесплатан интернет у Ирану

22

50

Сергеј Ћетковић изнио оштар став: ''Све је лаж..''

22

40

Популарна продавница наплаћује улазак

22

30

Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner