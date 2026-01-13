Опасан затвореник побјегао са инфективног одјељења

Извор:
13.01.2026
Алтин Ндочи, затвореник високог ризика у Албанији, побјегао је са одјељења за инфективне болести у болници у Драчу, гдје је био послат на лијечење.
Како преноси Топ Ченал, Ндочи се првобитно сукобио са полицајцима који су га пратили, од којих је једног ударио песницом.
Онда је искористио тренутак и брзо напустио болницу.
Ндоци је осумњичен да је побјегао у бијелом Аудију, возилу које је чекало на паркингу болнице. Државна полиција је већ поставила контролне пунктове и покренула потрагу за његовим хапшењем.
Наводно је 39-годишњак оптужен за четири убиства.
Већ се појавило неколико слика на којима се види Ндочи како бјежи.
