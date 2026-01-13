Logo
Три мушкарца тешко рањена у Дечанима: Питао их да ли су Срби па запуцао

13.01.2026

21:41

Коментари:

0
Три мушкарца тешко рањена у Дечанима: Питао их да ли су Срби па запуцао
Фото: Танјуг

Осумњичени Исмет Зукај пуцао је у кафићу у Дечанима на двојицу Срба и адвоката Албанца који је сједио са њима за столом.

Тројица повријеђених збринути су у Пећи и Приштини. Нападач је ухапшен на лицу мјеста. Званични Београд и Српска листа су осудили напад.

Из Канцеларије за КиМ наводе да су Радован М. и Дејан С. расељени Срби са КиМ још од 1999. године и да напад на њих показује колико су српски повратници угрожени на простору КиМ као мете Куртијеве политике.

„Они су упуцани и задобили су тешке повреде само зато што су Срби који су се дрзнули да посете своју имовину у Метохији која је етнички очишћена од Срба“, речено је из Канцеларије за КиМ за Новости.

Додају да ће о нападу на Дејана и Радована обавијестити све међународне представнике и захтијевати да напач на њих буде најстроже санкционисан.

Како су пренијеле Новости, ухапшени Зукај је Дејана и Радована питао да ли су Срби, након чега је извадио пиштољ и хладнокрвно испалио хице у њих.

Злочину који се догодио ноћас није претходила свађа, већ је Зукај „само кренуо да пуца по Србима“, које не познаје, нити они познају њега.

Радован је с неколико хитаца погођен у стомак и оперисан је у пећкој болници, док је Дејан погођен у карлицу и налази се у приштинској болници.

Дејан је расељено лице из Пећи, а Радован из Дечана.

Са њима за столом био је адвокат Д. Ц. који је такође нападнут и налази се у најтежем стању.

Српска листа је саопштила да оружани напад на Дејана и Радована у Дечанима показује да су Срби на КиМ изложени сталној пријетњи и да се насиље над њима више не доживљава као изузетак, већ као посљедица опасне политике која се систематски спроводи.

Вујић: Хитна реакција међународне мисије на КиМ

Министар правде Србије Ненад Вујић је истакао да је ријеч о још једном тешком злочину усмјереном против српског народа, који се, како је навео, не може посматрати као изолован инцидент, већ као дио континуираног насиља, застрашивања и притисака којима су Срби на КиМ изложени годинама од стране привремних институција у Приштини

„Овај напад је директна последица атмосфере некажњивости и отворене мржње према Србима која се систематски шири и подстиче од стране Приштине. Одговорност не сносе само непосредни извршиоци, већ и сви они који су дозволили промоцију насиља над Србима и који подстичу да насиље постане свакодневица“, истакао је министар, а саопштава Министарства правде.

Он је захтијевао хитну и непристрасну истрагу коју ће спровести међународне мисије на Косову и Метохији, идентификацију нападача и њихово најстроже кажњавање, као и јасно утврђивање одговорности привремених институција Приштине које, како је додао, „својим деловањем подстичу и оправдавају ове и сличне злочине“.

Министар је посебно нагласио да међународне мисије са мандатом да обезбиједе мир и безбиједност на Косову и Метохији имају обавезу да заштите српско становништво и да је сваки њихов изостанак реакције додатно угрожавање основних људских права Срба.

„Република Србија неће ћутати пред насиљем над својим народом. Сви напади на Србе биће документовани и изнети пред релевантна међународна тела а поготово пред Савет Безбедности“, поручио је Вујић.

Министарство правде пружа пуну подршку повријеђенима и њиховим породицама и поручује да ће држава Србија наставити да користи сва расположива правна и институционална средства у заштити Срба на Косову и Метохији, закључује се у саопштењу, преноси Сербиан Тимес.

