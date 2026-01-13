''Мучки напад на Србе у Дечанима посљедица је антисрпске политике Приштине''

Извор:
Канцеларија Владе Србије за Косово и Метохију саопштила је да је напад у Дечанима на двојицу Срба повратника, посљедица антисрпске политике Приштине и да показује колико су угрожени српски повратници.
- Мучки напад на Дејана С. и Радована М. последица је антисрпске политике Приштине, а албански екстремиста испалио је у њих рафал метака само зато што су Срби - истиче се у саопштењу.
Из Канцеларије су навели да су Радован и Дејан расељени са Косова и Метохије још од 1999. године, а упуцани су само зато што су Срби који су се "дрзнули" да посјете своју имовину у Метохији, која је етнички очишћена од Срба.
О нападу на двојицу Срба у Дечанима Канцеларија за Косово и Метохију обавијестће све међународне представнике и захтјевати да нападач буде најстроже санкционисан.
У пуцњави у кафићу у Дечанима ноћас су повријеђена двојица Срба и Албанац, адвокат Д.Ц, а осумњичени за покушај убиства Исмет Зукај је ухапшен.
