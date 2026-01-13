Logo
''Мучки напад на Србе у Дечанима посљедица је антисрпске политике Приштине''

Извор:

СРНА

13.01.2026

20:39

Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Канцеларија Владе Србије за Косово и Метохију саопштила је да је напад у Дечанима на двојицу Срба повратника, посљедица антисрпске политике Приштине и да показује колико су угрожени српски повратници.

- Мучки напад на Дејана С. и Радована М. последица је антисрпске политике Приштине, а албански екстремиста испалио је у њих рафал метака само зато што су Срби - истиче се у саопштењу.

Доктор болница

Здравље

Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

Из Канцеларије су навели да су Радован и Дејан расељени са Косова и Метохије још од 1999. године, а упуцани су само зато што су Срби који су се "дрзнули" да посјете своју имовину у Метохији, која је етнички очишћена од Срба.

О нападу на двојицу Срба у Дечанима Канцеларија за Косово и Метохију обавијестће све међународне представнике и захтјевати да нападач буде најстроже санкционисан.

Мачак Боро

Градови и општине

Симбол комшилука: Мачак Боро из Требиња осваја осмијехе гдје год да се појави

У пуцњави у кафићу у Дечанима ноћас су повријеђена двојица Срба и Албанац, адвокат Д.Ц, а осумњичени за покушај убиства Исмет Зукај је ухапшен.

Косово и Метохија

napad na Srbe

