Двије Бугарке ухапшене због пљачке Наде Мацуре

Бугарске држављанке осумњичене су да су у недјељу, 11. јануара, у градском превозу у Београду, починиле кривично дјело крађа и опљачкале познату српску докторицу и бившу посланицу Наду Мацуру.
Како сазнаје Телеграф.рс Нада Мацура је покрадена у градском превозу у Београду на линији 78, док је путовала ка Бањици.
Наиме, када је изашла из аутобуса на станици код пијаце, примијетила је да јој фали новчаник у ком су се налазила сва документа, али и платне картице.
Нада Мацура је одмах случај пријавила полицији, а како је за Телеграф.рс рекао извор близак истрази, примијетила је сумњиво кретање, али, иако није видела сам тренутак крађе, запамтила је један детаљ.
"Нада је испричала да је приметила да се неко "мота" око ње док је била у гужви у аутобусу. Ипак, у том тренутку није сумњала да је мета џепароша", испричао је извор за Телеграф.рс.
Несрећи ту није био крај, осумњичене су почеле да користе картице познате докторице и да јој скидају паре са рачуна, те је морала да контактира и банку како би их блокирала и зуставила их у намери да јој узму сав новац.
Полиција је одмах изашла на лице мјеста, обавила разговор са Мацуром, а захваљујући снимцима са околних надзорних камера, осумњичене су убрзо идентификоване и ухапшене.
Њима је, по налогу Другог основног јавног тужилаштва у Београду, одређено задржавање до 48 сати, у ком року ће бити саслушане код надлежног тужиоца за кривично дјело које им се ставља на терет.
Срећом, др Нада Мацура у овом инциденту није повријеђена, али је претрпјела огроман стрес. Губитак свих личних докумената и дрскост лопова који су новац почели да троше истог тренутка оставили су докторку у шоку.
Редакција Телеграфа контактирала је Наду Мацуру поводом овог догађаја, али она није жељела да даје изјаву за медије.
"Не желим да коментаришем јер је истрага у току. Битно је да сам одмах пријавила и да су ухапшене", рекла је кратко Нада Мацура.
