Logo
Large banner

Двије Бугарке ухапшене због пљачке Наде Мацуре

Извор:

Телеграф

13.01.2026

11:12

Коментари:

0
Двије Бугарке ухапшене због пљачке Наде Мацуре
Фото: Pixabay

Бугарске држављанке осумњичене су да су у недјељу, 11. јануара, у градском превозу у Београду, починиле кривично дјело крађа и опљачкале познату српску докторицу и бившу посланицу Наду Мацуру.

Како сазнаје Телеграф.рс Нада Мацура је покрадена у градском превозу у Београду на линији 78, док је путовала ка Бањици.

Наиме, када је изашла из аутобуса на станици код пијаце, примијетила је да јој фали новчаник у ком су се налазила сва документа, али и платне картице.

Нада Мацура

Србија

Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

Нада Мацура је одмах случај пријавила полицији, а како је за Телеграф.рс рекао извор близак истрази, примијетила је сумњиво кретање, али, иако није видела сам тренутак крађе, запамтила је један детаљ.

"Нада је испричала да је приметила да се неко "мота" око ње док је била у гужви у аутобусу. Ипак, у том тренутку није сумњала да је мета џепароша", испричао је извор за Телеграф.рс.

Несрећи ту није био крај, осумњичене су почеле да користе картице познате докторице и да јој скидају паре са рачуна, те је морала да контактира и банку како би их блокирала и зуставила их у намери да јој узму сав новац.

Полиција је одмах изашла на лице мјеста, обавила разговор са Мацуром, а захваљујући снимцима са околних надзорних камера, осумњичене су убрзо идентификоване и ухапшене.

Њима је, по налогу Другог основног јавног тужилаштва у Београду, одређено задржавање до 48 сати, у ком року ће бити саслушане код надлежног тужиоца за кривично дјело које им се ставља на терет.

Срећом, др Нада Мацура у овом инциденту није повријеђена, али је претрпјела огроман стрес. Губитак свих личних докумената и дрскост лопова који су новац почели да троше истог тренутка оставили су докторку у шоку.

Редакција Телеграфа контактирала је Наду Мацуру поводом овог догађаја, али она није жељела да даје изјаву за медије.

"Не желим да коментаришем јер је истрага у току. Битно је да сам одмах пријавила и да су ухапшене", рекла је кратко Нада Мацура.

Подијели:

Таг:

Нада Мацура

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мерц: Режим у Ирану је на крају свог постојања

Свијет

Мерц: Режим у Ирану је на крају свог постојања

32 мин

0
Огласило се Министарство финансија Српске: У четвртак креће исплата

Друштво

Огласило се Министарство финансија Српске: У четвртак креће исплата

47 мин

0
Снежана Ђуришић у Загребу пред 2.000 људи пјевала "Видовдан" и "Одакле си селе": Публика у трансу

Регион

Снежана Ђуришић у Загребу пред 2.000 људи пјевала "Видовдан" и "Одакле си селе": Публика у трансу

1 ч

0
Мистерија након падавина: Све је постало ружичасто

Свијет

Мистерија након падавина: Све је постало ружичасто

1 ч

0

Више из рубрике

Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

Србија

Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

2 ч

0
Стигло упозорење за возаче: Опрез!

Србија

Стигло упозорење за возаче: Опрез!

19 ч

0
Пронађено тијело мушкарца, ухапшен осумњичени

Србија

Пронађено тијело мушкарца, ухапшен осумњичени

21 ч

0
Отказано емитовање квиза "Потера": Ово је разлог

Србија

Отказано емитовање квиза "Потера": Ово је разлог

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner