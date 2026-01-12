Logo
Стигло упозорење за возаче: Опрез!

12.01.2026

16:33

Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

На сјеверу и западу Србије ноћас се очекује слаб снијег и киша која ће се ледити при тлу, упозорили су данас из Јавног предузећа "Путеви Србије".

Они су апеловали на учеснике у саобраћају да буду посебно опрезни, да не крећу на пут без обавезне зимске опреме и ланаца у брдовитим и планинским теренима, да стриктно поштују саобраћајну сигнализацију и да брзину кретања прилагоде условима на путу.

Војска Србије

Свијет

Почело регрутовање у Француској

Поледица

Србија

