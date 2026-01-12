Отказано емитовање квиза "Потера": Ово је разлог

Извор:
12.01.2026
11:04
Гледаоци су навикли да понедјељком од 21 час на Првом програму РТС-а прате популарни квиз "Потера", али ове недјеље до промјене долази у програмској шеми.
Наиме, у термину у којем се иначе емитује квиз, Први програм РТС-а преноси спортски догађај.
Ријеч је о утакмици између репрезентација Србије и Шпаније у оквиру Европског првенства у ватерполу, која се игра у Београдској арени.
Сусрет почиње у 20.30 часова и управо због тога заузима термин предвиђен за емитовање „Потере“.
Промјена је јасно назначена у програмској шеми РТС-а, па ће гледаоци умјесто квиза имати прилику да прате важан меч са Европског првенства.
Ново издање квиза "Потера" гледаоци ће, према свему судећи, моћи да прате наредног понедјељка, када би емисија требало да се врати у свој стандардни термин од 21 час на Првом програму РТС-а.
