Шејк Милтон мора на операцију

Милтон је тешку повреду доживио на мечу против Студентског Центра у Подгорици (78:66).

На том мечу је закачио противничког играча за дрес, што је утицало да доживи повреду.

Све то мора да се санира операцијом, преноси "Моззарт спорт", који наводи да ће пауза трајати барем три мјесеца.

Милтон ове сезоне у Евролиги има просек од 6,7 поена, 3,1 асистенцију и 1,7 скокова.

Пре Партизана, наступао је у НБА лиги, гдје је носио дресове Лејкерса, Нетса, Никса, Пистонса, Тимбервулвса, Сиксерса.