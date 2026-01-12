Logo
Шејк Милтон мора на операцију

12.01.2026

13:49

Фото: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Амерички кошаркаш Шејк Милтон мораће на операцију због прелома кости лијеве шаке.

Милтон је тешку повреду доживио на мечу против Студентског Центра у Подгорици (78:66).

На том мечу је закачио противничког играча за дрес, што је утицало да доживи повреду.

Све то мора да се санира операцијом, преноси "Моззарт спорт", који наводи да ће пауза трајати барем три мјесеца.

Милтон ове сезоне у Евролиги има просек од 6,7 поена, 3,1 асистенцију и 1,7 скокова.

Пре Партизана, наступао је у НБА лиги, гдје је носио дресове Лејкерса, Нетса, Никса, Пистонса, Тимбервулвса, Сиксерса.

