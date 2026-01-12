Logo
Познато кад се Никола Јокић враћа на паркет

Извор:

Агенције

12.01.2026

11:28

Коментари:

0
Познато кад се Никола Јокић враћа на паркет
Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Српски кошаркаш Никола Јокић због повреде кољена паузира још од краја 2025. године и чини се да опоравак иде по плану, посебно јер су навијачи примијетили да и на утакмицама које не игра за Нагетсе - када је практично у улози тренера - несметано може да шета и не служи се никаквим помагалима.

Ипак, Денвер са њим не жели да ризикује, макар и по цијену тога да Сомборац остане без МВП награде због правила која од скоро важе у НБА.

Сада су стигле и прогнозе које кажу да се у јануару неће враћати на терен.

"Почетак фебруара све више дјелује као најранији реалан термин за повратак Николе Јокића и Кема Џонсона у састав Денвер Нагетса, пошто су обојица ван терена због недавних повреда кољена", написао је познати амерички новинар Марк Стајн који важи за једног од оних са најтачнијим информацијама.

Ако тако буде, јасно је да ће Јокић остати без шансе да освоји МВП награду, пошто ће бити дисквалификован због "мањка мечева", а Денвер чека јако тежак период до тада јер игра практично без пола тима.

За сада, учинак Денвера без Јокића је 5-3, што и није тако лоше када се све узме у обзир са ким Аделман мора да игра.

Тагови:

Никола Јокић

НБА

Коментари (0)
