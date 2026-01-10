Logo
Јокић нервозан: Када ће заиграти?

Информер

10.01.2026

08:56

Јокић нервозан: Када ће заиграти?
Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Тренер Денвера Дејвид Аделман поручио је да је Никола Јокић све нервознији што још увијек није заиграо након повреде кољена коју је доживио крајем 2025. године.

Најбољи кошаркаш данашњице ван терена је већ двије недјеље након што је на утакмици против Мајамија повриједио лијево колено. Сумњало се да су му страдали предњи укрштени лигаменти, али на крају је установљено да се ради о истегнућу, па ће српски кошаркаш паузирати до краја јануара.

Денвер је без њега одиграо неке добре утакмице, али је у ноћи између петка и суботе доживио болан пораз од Атланте у Колораду - 110:87. Видљиво је било да Нагетсима недостају и Никола, али и Џамал Мареј и Јонас Валанчијунас.

Иран

Свијет

Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану

Тренер Денвера Дејвид Аделман прије утакмице са Хоксима поручио је да је Никола веома нервозан што не може на терен, јер генерално током НБА каријере није много мечева пропустио.

"Знам да је нервозан. Никада није био повређен. Људи који су се бавили спортом знају да је најгори дио сједети и гледати. Јокић је неко ко не пропушта утакмице. Разумем правило да кандидати за награде морају да одиграју 65 утакмица, али овај момак није пропустио меч скоро деценију и то ми мало смета. Не одмара, никад. Знам да једва чека да се врати, али ово је процес", рекао је Аделман.

Према информацијама из САД, опоравак Николе Јокића иде боље од очекиваног и он би могао на терен за 20-ак дана. Српски репрезентативац свакодневно комбинује снагу, кондицију и терапијске третмане, са јасним циљем да се што прије прикључи саиграчима.

Nikola Jokić

Кошарка

Ово су најновије информације око опоравка Николе Јокића

Иако званичан датум повратка још није објављен, интензитет рада наговештава да би пауза могла да буде краћа од очекиване. Првобитно се спекулисало да ће то бити крајем јануара или почетком фебруара.

(информер)

Никола Јокић

Košarka

Denver Nagetsi

Коментари (0)
