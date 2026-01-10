Јокић нервозан: Када ће заиграти?

Извор:
Информер
10.01.2026
08:56
Коментари:0
Тренер Денвера Дејвид Аделман поручио је да је Никола Јокић све нервознији што још увијек није заиграо након повреде кољена коју је доживио крајем 2025. године.
Најбољи кошаркаш данашњице ван терена је већ двије недјеље након што је на утакмици против Мајамија повриједио лијево колено. Сумњало се да су му страдали предњи укрштени лигаменти, али на крају је установљено да се ради о истегнућу, па ће српски кошаркаш паузирати до краја јануара.
Денвер је без њега одиграо неке добре утакмице, али је у ноћи између петка и суботе доживио болан пораз од Атланте у Колораду - 110:87. Видљиво је било да Нагетсима недостају и Никола, али и Џамал Мареј и Јонас Валанчијунас.
Свијет
Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану
Тренер Денвера Дејвид Аделман прије утакмице са Хоксима поручио је да је Никола веома нервозан што не може на терен, јер генерално током НБА каријере није много мечева пропустио.
"Знам да је нервозан. Никада није био повређен. Људи који су се бавили спортом знају да је најгори дио сједети и гледати. Јокић је неко ко не пропушта утакмице. Разумем правило да кандидати за награде морају да одиграју 65 утакмица, али овај момак није пропустио меч скоро деценију и то ми мало смета. Не одмара, никад. Знам да једва чека да се врати, али ово је процес", рекао је Аделман.
Према информацијама из САД, опоравак Николе Јокића иде боље од очекиваног и он би могао на терен за 20-ак дана. Српски репрезентативац свакодневно комбинује снагу, кондицију и терапијске третмане, са јасним циљем да се што прије прикључи саиграчима.
Кошарка
Ово су најновије информације око опоравка Николе Јокића
Иако званичан датум повратка још није објављен, интензитет рада наговештава да би пауза могла да буде краћа од очекиване. Првобитно се спекулисало да ће то бити крајем јануара или почетком фебруара.
(информер)
Најновије
Најчитаније
09
29
09
25
09
22
09
22
09
17
Тренутно на програму