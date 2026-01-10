Вријеме облачно уз могућност падавина

Извор:
СРНА
10.01.2026
08:23
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити претежно облачно вријеме са падавинама које ће бити чешће у другом дијелу дана.
На југу ће падати углавном киша, у осталим предјелима киша која се локално леди при тлу, сусњежица и снијег уз мањи пораст сњежног покривача, на истоку до 10 центиметара.
Око ријека и по котлинама магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На сјеверу ће вјетар бити слаб, у осталим предјелима слаб до умјерен, на ударе понегдје појачан, док ће у Херцеговини дувати умјерена до јака бура уз олујне ударе.
Максимална температура ваздуха од минус један до четири, на југу девет степени Целзијусових.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Соколац, Сарајево и Зеница минус два, Бјелашница минус један, Фоча, Гацко, Србац, Бихаћ, Тузла и Мрњкоњић Град нула, Приједор, Бијељина, Бањалука и Нови Град један, Добој два, Билећа три, Мостар четири и Требиње седам степени Целзијусових.
Висина сњежног покривача: Сребреница 11, Приједор 14, Нови Град и Рудо 15, Чемерно 16, Добој 20, Бијељина и Рибник 22, Соколац 23, Мркоњић Град 24, Шипово 25, Хан Пијесан 32 и Кнежево 40 центиметара.
