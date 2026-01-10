Logo
Large banner

Вријеме облачно уз могућност падавина

Извор:

СРНА

10.01.2026

08:23

Коментари:

0
Вријеме облачно уз могућност падавина

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити претежно облачно вријеме са падавинама које ће бити чешће у другом дијелу дана.

На југу ће падати углавном киша, у осталим предјелима киша која се локално леди при тлу, сусњежица и снијег уз мањи пораст сњежног покривача, на истоку до 10 центиметара.

Око ријека и по котлинама магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На сјеверу ће вјетар бити слаб, у осталим предјелима слаб до умјерен, на ударе понегдје појачан, док ће у Херцеговини дувати умјерена до јака бура уз олујне ударе.

Беба

Друштво

У Српској рођено 20 беба

Максимална температура ваздуха од минус један до четири, на југу девет степени Целзијусових.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Соколац, Сарајево и Зеница минус два, Бјелашница минус један, Фоча, Гацко, Србац, Бихаћ, Тузла и Мрњкоњић Град нула, Приједор, Бијељина, Бањалука и Нови Град један, Добој два, Билећа три, Мостар четири и Требиње седам степени Целзијусових.

Висина сњежног покривача: Сребреница 11, Приједор 14, Нови Град и Рудо 15, Чемерно 16, Добој 20, Бијељина и Рибник 22, Соколац 23, Мркоњић Град 24, Шипово 25, Хан Пијесан 32 и Кнежево 40 центиметара.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Вријеме

oblaci

padavine

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пушков: Иницијатива Италије о дијалогу са Русијом отвара нова питања

Свијет

Пушков: Иницијатива Италије о дијалогу са Русијом отвара нова питања

1 ч

0
Људи покушавају да гурају аутомобил током јаких снежних падавина у Москви, петак, 9. јануара 2026.

Свијет

Обилне сњежне падавине у Москви, највеће у посљедњих 56 година

1 ч

0
Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем

Свијет

Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем

1 ч

0
Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

Свијет

Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

1 ч

0

Више из рубрике

Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 20 беба

1 ч

0
Политичарка погођена експлозивном направом

Друштво

Политичарка погођена експлозивном направом

12 ч

0
Потпуно уништен рибњак породице Делић

Друштво

Потпуно уништен рибњак породице Делић

13 ч

0
Спасили четири странца након удеса, међу њима двоје дјеце

Друштво

Спасили четири странца након удеса, међу њима двоје дјеце

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

29

Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

09

25

Експеримент открио како је почео живот на Земљи

09

22

Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

09

22

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

09

17

Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner