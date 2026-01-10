Logo
У Српској рођено 20 беба

СРНА

10.01.2026

08:20

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, осам дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у бањалучком породилишту - пет, потом у Фочи и Бијељини по три, у Зворнику, Требињу и Градишци по двије, те у Добоју, Приједору и Невесињу по једна.

У Бањалуци је рођена једна дјевојчица и четири дјечака, у Фочи дјевојчица и два дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и дјечак, у Зворнику и Градишци по једна дјевојчица и један дјечак, у Требињу два дјечака, у Приједору и Невесињу по једна дјевојчица, а у Добоју дјечак.

У породилишту у Источном Сарајеву у протекла 24 часа није било порођаја.

