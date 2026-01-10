Драма у Арени: Србија тек послије пенала савладала Холандију

10.01.2026
21:54
Ватерполисти Србије славили су на отварању Европског првенства против Холандије послије бољег извођења пенала - 18:16!
Могли су Делфини и да буду поражени али их је спасио ВАР.
Те Риле дао гол у посљедњој секунди за 14:13, али се испоставило да није погодио на вријеме.
Послије се отишло у пенале, гдје је српски тим имао мирнију руку.
Веома важна побједа, али и опомена да ће морати да играју много енергичније и сигурније у наставку турнира.
