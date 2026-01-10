Logo
Драма у Арени: Србија тек послије пенала савладала Холандију

10.01.2026

21:54

Драма у Арени: Србија тек послије пенала савладала Холандију
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Ватерполисти Србије славили су на отварању Европског првенства против Холандије послије бољег извођења пенала - 18:16!

Могли су Делфини и да буду поражени али их је спасио ВАР.

Те Риле дао гол у посљедњој секунди за 14:13, али се испоставило да није погодио на вријеме.

Послије се отишло у пенале, гдје је српски тим имао мирнију руку.

Веома важна побједа, али и опомена да ће морати да играју много енергичније и сигурније у наставку турнира.

