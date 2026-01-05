Logo
Никола раздијелио милионе пријатељима и отишао да живи у шуму

Извор:

АТВ

05.01.2026

22:55

Никола Борић
Фото: Screenshot / YouTube

У модерном свијету живи се ужурбано и стално се лети за ‘зарадом’.

Овог бившег репрезентативца Хрватске у тријатлону, каснијег атлетског тренера новац је у једном тренутку једноставно престао занимати и направио је потпуни заокрет.

Никола Борић је у потрази за душевним миром одлучио оставити свој стари живот иза себе. Фирму вриједну наводно два милиона евра у Кини је даровао пријатељу и повукао се на самотњачки живот у шуму.

Све што је материјално стекао у животу подијелио је пријатељима, а себи је оставио само 10.000 евра с којима је купио земљиште поред Кокочака, у шуми код Ораховице.

“Сав сам новац подијелио. Родитељима сам оставио фирму у Хрватској, партнеру Муниру сам оставио фирму у Турској и пререзао сам све картице, личну карту”, изјавио је једном приликом Борић при гостовању у емисији ‘Недјељом у два’ код Александра Станковића на ХТВ-у.

Три битне ствари

Открио је потом како су се његови родитељи противили одлуци да одсели у шуму, а слично су реаговали и родитељи његове супруге.

“Стара није хтјела разговарати са мном двије године након што сам дао отказ. Она је у свом материјалном филму, као и свака мама која се брине о томе шта ће се с дјететом догодити”, изјавио је Борић, који је увјерен да је направио најбољи потез у животу.

“Прву фирму сам отворио у Хрватској и то је била фирма за обраду резултата на спортским такмичењима. Мени је хрватско тржиште било премало и отишао сам у Турску гдје сам добио посао за Истанбулски маратон са 100 хиљада такмичара. Након завршеног посла пришао ми је предсједник турске атлетске репрезентације и питао ме је да заједно отворимо компанију”, рекао је.

Након што је фирму имао 12 година у свом власништву, одлучио се на продају. Приликом објашњавања своје животне филозофије каже:

“У 8 мјесеци док сам градио кућу и спавао у мрежи схватио да постоје 3 битне ствари које сва жива бића морају имати. То су храна и вода, склониште и репродукција”, нагласио је и додао:

“Једино људи плаћају храну и воду, склониште и репродукцију, дјецу морамо школовати".

“Моја филозофија се своди на живот у складу с природом, без отпада, без производње било каквог смећа. Желим помоћи локалној заједници и пронаћи свој мир. Никад ме новац није занимао, иако се лијепио за мене. Једноставно је, желио сам се посветити природи и бити пастир. Мени материјалне ствари ништа не представљају у животу, заиста! Знам да за сутра једино морам спремити дрва, јер сам остао без њих”, закључио је Борић.

новац

bogatstvo

Хрватска

