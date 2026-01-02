Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Извор:
02.01.2026
Руски спортисти на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини неће моћи да представљају своју земљу чак и ако се постигне мировни споразум са Украјином, изјавила је предсједник Међународног олимпијског комитета /МОК/ Кирсти Ковентри.
- У овој фази ништа не би промијенило одлуку Комитета којом се руским спортистима дозвољава да учествују на фебруарским играма само као појединци који представљају себе - рекла је Ковентријева листу "Коријере дела сера".
МОК је забранио Русији и Бјелорусији учешће након почетка руске специјалне војне операције у Украјини у фебруару 2022. године, а у септембру је донио одлуку да ће Руси и Бјелоруси који се такмиче у Милану и Кортини то учинити као индивидуални спортисти, без националне заставе или химне.
Говорећи о самом такмичењу, Ковентријева је рекла да ће одржавање Олимпијских игара у више градова, као што то чини Италија, постати "нова нормалност" и да ће игре у Милану и Кортини пружити корисне смјернице за будућност.
Игре у Милану и Кортини биће одржане од 6. до 22. фебруара.
