Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Извор:

СРНА

02.01.2026

11:35

Коментари:

0
Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Руски спортисти на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини неће моћи да представљају своју земљу чак и ако се постигне мировни споразум са Украјином, изјавила је предсједник Међународног олимпијског комитета /МОК/ Кирсти Ковентри.

- У овој фази ништа не би промијенило одлуку Комитета којом се руским спортистима дозвољава да учествују на фебруарским играма само као појединци који представљају себе - рекла је Ковентријева листу "Коријере дела сера".

МОК је забранио Русији и Бјелорусији учешће након почетка руске специјалне војне операције у Украјини у фебруару 2022. године, а у септембру је донио одлуку да ће Руси и Бјелоруси који се такмиче у Милану и Кортини то учинити као индивидуални спортисти, без националне заставе или химне.

Говорећи о самом такмичењу, Ковентријева је рекла да ће одржавање Олимпијских игара у више градова, као што то чини Италија, постати "нова нормалност" и да ће игре у Милану и Кортини пружити корисне смјернице за будућност.

Игре у Милану и Кортини биће одржане од 6. до 22. фебруара.

