Џудо клуб ''Бањалука'' најбољи у земљи: Поново се диче титулом екипног шампиона Српске

С крајем године Џудо клубу ''Бањалука'' осварила се и највећа спортска жеља.
Након скоро двије деценије поново се диче титулом екипног шампиона Републике Српске, и то у обје конкуренције-мушкој и женској. Марљив рад, кажу џудисти, стигао је на наплату.
Уз раме мушкој екипи стале су и даме. На путу до шампионског трона Републике Српске савладале су прњаворски Соко и Козару из Градишке.
На лицу им тренера нескривен је понос. Дејан Ћуп некада је и сам као џудиста Бањалуке освајао титулу шампиона Републике Српске, али ова, проткана његовим стручним знањем и искуством, каже, неупоредиво му је срцу дража.
У клубу тренира око стотињак чланова свих узраста. Заједничко им је да су од првог тренинга научени да пут до успјеха води кроз рад и дисциплину, али заједничка је и мука свих у овом спортском табору.
Од кад су остали без своје сале за тренинг принуђени су да нова знања стичу у знатно мањој. Рјешење за овај проблем и даље је тек пусто обећање надлежних у градској управи.
Џудо клуб Бањалука ове године је прославио 40. рођендан, а сем спортских резултата дичи се и својим турниром "Куп Стевана Марковића" на који већ скоро двије деценије пристиже регионална елита овог спорта, али и посебни им гости-клуб побратим "Турбо Стројтељ" из Санкт Петербурга.
