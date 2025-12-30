Logo
Џудо клуб ''Бањалука'' најбољи у земљи: Поново се диче титулом екипног шампиона Српске

АТВ

30.12.2025

20:15

Џудо клуб ''Бањалука'' најбољи у земљи: Поново се диче титулом екипног шампиона Српске
Фото: Ustupljena fotografija

С крајем године Џудо клубу ''Бањалука'' осварила се и највећа спортска жеља.

Након скоро двије деценије поново се диче титулом екипног шампиона Републике Српске, и то у обје конкуренције-мушкој и женској. Марљив рад, кажу џудисти, стигао је на наплату.

Уз раме мушкој екипи стале су и даме. На путу до шампионског трона Републике Српске савладале су прњаворски Соко и Козару из Градишке.

Џудо награде

Остали спортови

Џудо: "Кодокан" и "Плави Свијет" заједничким снагама стварају шампионе

На лицу им тренера нескривен је понос. Дејан Ћуп некада је и сам као џудиста Бањалуке освајао титулу шампиона Републике Српске, али ова, проткана његовим стручним знањем и искуством, каже, неупоредиво му је срцу дража.

У клубу тренира око стотињак чланова свих узраста. Заједничко им је да су од првог тренинга научени да пут до успјеха води кроз рад и дисциплину, али заједничка је и мука свих у овом спортском табору.

Од кад су остали без своје сале за тренинг принуђени су да нова знања стичу у знатно мањој. Рјешење за овај проблем и даље је тек пусто обећање надлежних у градској управи.

илу-медаља-16112025

Остали спортови

„Трофеј Градишке 2025“ окупио најбоље младе џудисте у региону

Џудо клуб Бањалука ове године је прославио 40. рођендан, а сем спортских резултата дичи се и својим турниром "Куп Стевана Марковића" на који већ скоро двије деценије пристиже регионална елита овог спорта, али и посебни им гости-клуб побратим "Турбо Стројтељ" из Санкт Петербурга.

Џудо

Бањалука

najbolji sportista

