Џудо: "Кодокан" и "Плави Свијет" заједничким снагама стварају шампионе

15.12.2025
19:56
Коментари:0
За право пријатељство препреке не постоје, а доказ томе је и прича коју заједно пишу Џудо клуб “Кодокан” и чланови удружења за подршку породицама дјеце и особа са потешкоћама у развоју. Тренирају, руку под руку и са осмијехом на лицу, а кажу да им је џудо ушао под кожу.
Сваким тренингом савлада се неке нова лекција, а онда се на такмичењу напоран рад наплати освојеном медаљом. Чланови “Кодокана” и “Плавог свијета” подршка су једни другима на татамију и ван њега, а сваки успјех заједничко је дјело.
У “Плавом свијету” пуни су захвалности за Џудо клуб “Кодокан” са којим имају одличну сарадњу.
У Кодокану се ради пуном паром, а џудисти овог клуба увелико се диче медаљама са великих такмичења. Плод је то, прича Владан, свакодневног напорног рада.
Задовољни су и родитељи младих џудиста који у Кодокану стичу знања на татамију.
У “Кодокану” се не уче само спортским вјештинама, него и оним, искреним, здравим вриједностима, а у то се увјерила и наша екипа која се затекла на тренингу на којем су млади шампиони овог бањалучког клуба новчану награду освојену на турниру у Градишци уручили својим другарима из “Плавог свијета”.
