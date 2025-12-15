Logo
Large banner

Џудо: "Кодокан" и "Плави Свијет" заједничким снагама стварају шампионе

Извор:

АТВ

15.12.2025

19:56

Коментари:

0
Џудо: "Кодокан" и "Плави Свијет" заједничким снагама стварају шампионе
Фото: АТВ

За право пријатељство препреке не постоје, а доказ томе је и прича коју заједно пишу Џудо клуб “Кодокан” и чланови удружења за подршку породицама дјеце и особа са потешкоћама у развоју. Тренирају, руку под руку и са осмијехом на лицу, а кажу да им је џудо ушао под кожу.

Сваким тренингом савлада се неке нова лекција, а онда се на такмичењу напоран рад наплати освојеном медаљом. Чланови “Кодокана” и “Плавог свијета” подршка су једни другима на татамију и ван њега, а сваки успјех заједничко је дјело.

У “Плавом свијету” пуни су захвалности за Џудо клуб “Кодокан” са којим имају одличну сарадњу.

У Кодокану се ради пуном паром, а џудисти овог клуба увелико се диче медаљама са великих такмичења. Плод је то, прича Владан, свакодневног напорног рада.

Задовољни су и родитељи младих џудиста који у Кодокану стичу знања на татамију.

У “Кодокану” се не уче само спортским вјештинама, него и оним, искреним, здравим вриједностима, а у то се увјерила и наша екипа која се затекла на тренингу на којем су млади шампиони овог бањалучког клуба новчану награду освојену на турниру у Градишци уручили својим другарима из “Плавог свијета”.

Подијели:

Таг:

Џудо

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бијељина: Градски буџет увећан за 8,073 милиона KМ

Градови и општине

Бијељина: Градски буџет увећан за 8,073 милиона KМ

2 ч

0
Трка Београд-Бањалука: "20 година без граница"

Остали спортови

Трка Београд-Бањалука: "20 година без граница"

2 ч

0
Требиње скупштина

Градови и општине

Требиње се задужује осам милиона КМ

2 ч

0
Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

Љубав и секс

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

2 ч

0

Више из рубрике

Трка Београд-Бањалука: "20 година без граница"

Остали спортови

Трка Београд-Бањалука: "20 година без граница"

2 ч

0
Фудбалер Борца

Остали спортови

Давид Вуковић проглашен за најбољег спортисту Републике Српске

4 д

0
Почела манифестација "Избор десет најбољих спортиста Српске"

Остали спортови

Почела манифестација "Избор десет најбољих спортиста Српске"

4 д

0
Коста Стевандић, млади рукометаш

Остали спортови

Ово се не чује сваки дан: Коста Стевандић постигао 30 голова на рукометној утакмици

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Централне вијести, 15.12.2025.

22

34

ChatGPT само за одрасле: За мање од мјесец дана стиже нова функција

22

32

Умрла звијезда чувене серије

22

28

Наређена хитна евакуација становника због попуштања бране

22

26

Неочекивани "путник" примјећен како се шуња по кабини, авион хитно приземљен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner