Трка Београд-Бањалука: "20 година без граница"

Презентација јубиларног, 20. издања међународне бициклистичке трке "Београд Бањалука", биће одржана у понедјељак 22. децембра Добоју, са почетком у 13.00 часова.
Један од градова стубова трке - Добој, угостиће представнике градова и општина из Републике Српске и Србије, као и бројне друге званичнике и партнере укључене у организацију овог великог спортског спектакла.
Централна тема презентације биће јубилеј "20 година без граница“, симбол трке која повезује народе, градове и институције с обје стране Дрине.
Међународна бициклистичка трка „Београд – Бањалука“ основана је 2007. године и до данас је одржана без прекида, чак и у најтежим периодима, укључујући вријеме пандемије.
Трка сваке године окупља 175 професионалних бициклиста из више од 30 земаља, а караван пролази друмовима Србије и Републике Српске, носећи снажну поруку заједништва, сарадње и спортског духа.
Ријеч је о квалификационој трци за Олимпијске игре, као и о једном од највећих спортских догађаја и засигурно највећем медијском спортском догађају у региону.
Трка је проглашена догађајем од посебног значаја од стране Владе Републике Србије и Владе Републике Српске, због њеног доприноса развоју спорта и јачању паралелних и специјалних веза Србије и Републике Српске у области спорта.
Први човјек трке "Београд Бањалука“, Владимир Куваља, истакао је да је изузетно поносан и да му је посебно драго што ће управо Добој бити домаћин овог великог догађаја.
- Добој је град који је по свему показао да је велики град – град спорта, али прије свега град добрих људи. То је средина која зна да препозна вриједност великих манифестација и да их дочека на прави начин. Добој заслужује велике догађаје, а грађани Добоја заслужују велике ствари. И Србија и Република Српска могу бити поносни на овај град – истакао је Куваља, пише Глас Српске.
