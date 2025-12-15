Logo
Large banner

Трка Београд-Бањалука: "20 година без граница"

Извор:

Глас Српске

15.12.2025

19:50

Коментари:

0
Трка Београд-Бањалука: "20 година без граница"

Презентација јубиларног, 20. издања међународне бициклистичке трке "Београд Бањалука", биће одржана у понедјељак 22. децембра Добоју, са почетком у 13.00 часова.

Један од градова стубова трке - Добој, угостиће представнике градова и општина из Републике Српске и Србије, као и бројне друге званичнике и партнере укључене у организацију овог великог спортског спектакла.

Централна тема презентације биће јубилеј "20 година без граница“, симбол трке која повезује народе, градове и институције с обје стране Дрине.

Међународна бициклистичка трка „Београд – Бањалука“ основана је 2007. године и до данас је одржана без прекида, чак и у најтежим периодима, укључујући вријеме пандемије.

Трка сваке године окупља 175 професионалних бициклиста из више од 30 земаља, а караван пролази друмовима Србије и Републике Српске, носећи снажну поруку заједништва, сарадње и спортског духа.

Ријеч је о квалификационој трци за Олимпијске игре, као и о једном од највећих спортских догађаја и засигурно највећем медијском спортском догађају у региону.

Арина Сабаленка-10102025

Тенис

Сабаленка најбоља тенисерка године

Трка је проглашена догађајем од посебног значаја од стране Владе Републике Србије и Владе Републике Српске, због њеног доприноса развоју спорта и јачању паралелних и специјалних веза Србије и Републике Српске у области спорта.

Први човјек трке "Београд Бањалука“, Владимир Куваља, истакао је да је изузетно поносан и да му је посебно драго што ће управо Добој бити домаћин овог великог догађаја.

- Добој је град који је по свему показао да је велики град – град спорта, али прије свега град добрих људи. То је средина која зна да препозна вриједност великих манифестација и да их дочека на прави начин. Добој заслужује велике догађаје, а грађани Добоја заслужују велике ствари. И Србија и Република Српска могу бити поносни на овај град – истакао је Куваља, пише Глас Српске.

Подијели:

Таг:

Trka Beograd - Banjaluka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фудбалер Борца

Остали спортови

Давид Вуковић проглашен за најбољег спортисту Републике Српске

4 д

0
Почела манифестација "Избор десет најбољих спортиста Српске"

Остали спортови

Почела манифестација "Избор десет најбољих спортиста Српске"

4 д

0
Коста Стевандић, млади рукометаш

Остали спортови

Ово се не чује сваки дан: Коста Стевандић постигао 30 голова на рукометној утакмици

5 д

0
Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

Остали спортови

Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

6 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Централне вијести, 15.12.2025.

22

34

ChatGPT само за одрасле: За мање од мјесец дана стиже нова функција

22

32

Умрла звијезда чувене серије

22

28

Наређена хитна евакуација становника због попуштања бране

22

26

Неочекивани "путник" примјећен како се шуња по кабини, авион хитно приземљен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner