Почела манифестација "Избор десет најбољих спортиста Српске"

11.12.2025
20:13
Коментари:0
Традиционална манифестација "Избор десет најбољих спортиста Републике Српске" почела је у Бањалуци у присуству премијера Републике Српске Саве Минића, који је и предсједник Организационог одбора, и министра породице, омладине и спорта Селме Чабрић.
Манифестација, којој присуствује и предсједник СНСД-а Милорад Додик, почела је у Културном центру Бански двор извођењем химни Републике Српске "Моја Република" и Србије "Боже правде".
Ове године пријављено је 16 кандидата за најбољег спортисту, међу којима су два бивша лауреата, девет дебитаната и петоро спортиста који су раније били на листи.
Десеторо најбољих међу пријављеним кандидатима одредиће жири на чијем је челу селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић.
Осим награда за најбоље спортисте, биће додјељена и статуа за најбољег спортисту из Републике Српске, те плакете за амбасадоре спорта Републике Српске, најбољег тренера, развој и унапређење специјалних и паралелних односа у спорту Републике Српске и Србије.
Биће додјељене и плакете за животно дјело, јубилеј, изузетна достигнућа у параолимпијском спорту, постхумно, спортски догађај године и спортски подвиг године.
Најбољем спортском новинару припашће награда "Златно перо - Лимун Папић".
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д1
Остали спортови
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
02
21
01
20
55
20
47
20
19
Тренутно на програму