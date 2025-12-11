Logo
Large banner

Почела манифестација "Избор десет најбољих спортиста Српске"

11.12.2025

20:13

Коментари:

0
Почела манифестација "Избор десет најбољих спортиста Српске"
Фото: АТВ

Традиционална манифестација "Избор десет најбољих спортиста Републике Српске" почела је у Бањалуци у присуству премијера Републике Српске Саве Минића, који је и предсједник Организационог одбора, и министра породице, омладине и спорта Селме Чабрић.

Манифестација, којој присуствује и предсједник СНСД-а Милорад Додик, почела је у Културном центру Бански двор извођењем химни Републике Српске "Моја Република" и Србије "Боже правде".

Ове године пријављено је 16 кандидата за најбољег спортисту, међу којима су два бивша лауреата, девет дебитаната и петоро спортиста који су раније били на листи.

Десеторо најбољих међу пријављеним кандидатима одредиће жири на чијем је челу селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић.

Осим награда за најбоље спортисте, биће додјељена и статуа за најбољег спортисту из Републике Српске, те плакете за амбасадоре спорта Републике Српске, најбољег тренера, развој и унапређење специјалних и паралелних односа у спорту Републике Српске и Србије.

Биће додјељене и плакете за животно дјело, јубилеј, изузетна достигнућа у параолимпијском спорту, постхумно, спортски догађај године и спортски подвиг године.

Најбољем спортском новинару припашће награда "Златно перо - Лимун Папић".

Подијели:

Таг:

najbolji sportista

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Коста Стевандић, млади рукометаш

Остали спортови

Ово се не чује сваки дан: Коста Стевандић постигао 30 голова на рукометној утакмици

1 д

0
Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

Остали спортови

Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

2 д

0
Коста Стевандић

Остали спортови

Рукометаш из Приједора постигао 30 голова на утакмици

3 д

1
КРГ Алегро шампион БиХ у сениорској и јуниорској конкуренцији

Остали спортови

КРГ Алегро шампион БиХ у сениорској и јуниорској конкуренцији

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посетити љекара?

21

01

Фајненшел тајмс: Британске банке против планова о коришћењу замрзнутих руских средстава

20

55

Ко се налази на врху глобалне пирамиде богатства од 470 билиона долара?

20

47

Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

20

19

Заплијењено скоро 70.000 фалсификованих лименки Ред була намијењеног нама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner