Добој: Дочек Нове године уз ватромет и народњаке

Извор:
АТВ
01.01.2026
19:17
Коментари:0
Одбројавање, ватромет и добро познати хитови. Добојлије је у Нову годину увео Драган Којић Кеба.
Атмосфера по њиховој мјери, па су упркос температури испод нуле, бирали дочек на отвореном.
“Супер све ово је прави човјек и пјевач, прави пјевач”.
“Добро, одлично, Кеба увијек лијепо пјевао лијепо је”
“Уз вино не може да буде хладно желим вам срећну НГ и свим грађанима све најбоље”,
“Лијепо је свиђа нам се музика изашли смо мало да се проведемо”
“Лијепо нас 4 смо се нашле па љепше је у друштву”.
Жеље скромне. Да година буде боље од претходне, и здравље на првом мјесту. Са суграђанима их дијели и замјеница градоначелника.
“Сви прижељкујемо да град настави да се развија, да створимо још бољи привредни амбијент да заједно са Владом РС осмислимо мјере које ће помоћи привредницима овдје, да отварамо нова радна мјеста", каже Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.
Они који су радили у новогодишњој ноћи, кажу, могло је да се пазари. Посјетом су задовољно и у Туристичкој организацији.
“Град је пун људи саобраћај је малтене парализован доста људи је дошло из дијаспоре и мислим да ови новогодишњи празници ће донијети додатни приход", каже Војислав Рађа, директор Туристичке организације Добој.
“Има хвала Богу ко хоће да ради има све најбоље у Новог години. Шалови, капе, рукавице, то је ти у најкраћем", каже Мира.
Уз вунене шалове у новогодишњој ноћи највише се тражио алкохол. Ипак све са мјером, па дежурне службе нису имале много посла.
