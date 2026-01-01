Извор:
У име вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић данас је златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић из Милошевца, која је прворођена у породилишту добојске болнице у 2026. години и прва која је у поноћ дошла на свијет у Републици Српској.
Златник је у име вршиоца дужности предсједника Републике Српске уручио замјеник директора болнице "Свети апостол Лука" Синиша Марић.
Данијела је рођена тачно у поноћ, тешка је 3.480 грама и дуга 56 центиметара. Мајка дјевојчице је тридесетосмогодишња Ранка Дакановић из Милошевца код Модриче.
Начелник Службе за гинекологију и акушерство Гордана Средановић рекла је да су беба и мајка добро, те да је Данијела рођена на царски рез.
Данас је дарована и прворођена беба у Добоју Асја Имшировић из насеља Сјенина Ријека, а пригодан новчани поклон у износу од 1.000 КМ је уручила замјеник градоначелника Добоја Дијана Каленић.
Дјевојчица је рођена природним путем, тешка 3.900 грама, а дуга 59 центиметара.
