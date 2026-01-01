Logo
Од данас поскупљују цигарете

01.01.2026

14:05

Коментари:

0
У БиХ од данас су скупље цигарете, јер је ступила на снагу одлука Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ о повећању минималне акцизе за 0,19 КМ по паклици цигарета.

Према одлуци Управног одбора УИО, минимална акциза на 1.000 комада цигарета у 2026. години износи 188,50 КМ, односно 3,77 КМ по паковању од 20 цигарета.

Прошле године минимална акциза износила је 179 КМ на 1.000 комада, односно 3,58 КМ по паковању.

Цигарета / Илустративна фотографија

БиХ

Управни одбор УИО усвојио одлуку о акцизама на цигарете и дуван

Специфична акциза на цигарете остаје непромијењена и износи 1,65 КМ по паковању од 20 цигарета.

Акциза на дуван за пушење утврђена је на 80 одсто минималне акцизе на цигарете и ове године износи 150,80 КМ по килограму, док је у 2025. години износила 143,20 КМ.

Управни одбор УИО БиХ такође је донио одлуку о висини стопе компензаторне камате за период од 1. јануара до 30. јуна 2026. године. Стопа остаје непромијењена и износи 12 одсто, преноси РТРС.

UIO BiH

Cigarete

поскупљење

