Поскупљују цигарете од јануара

Извор:
Б92
10.11.2025
15:31
Коментари:0
Предложеним измјенама Закона о акцизама, који је ушао у скупштинску процедуру, предвиђено је повећање акциза на цигарете, дуван и течност за пуњење електронских цигарета од 1. јануара сљедеће године.
Повећање акциза на цигарете односи се и на увозне и на цигарете произведене у Србији.
Предложено је да у првој половини 2026. године акциза износи 106,90 динара по паклици, да се повећава на сваких пола године и да у другој половини 2030. године износи 120,40 динара по паклици цигарета.
Предложено је и повећање акциза на течности за пуњење електронских цигарета, која би се у наредних пет година повећавала једном годишње, као и на несагорјевајући дуван, такође у наредних пет година.
Занимљивости
Ово ради све више Срба на славама, а велики је гријех
Акциза на течност за пуњење електронских цигарета се плаћа по милилитру, сљедеће године би, према приједлогу законских измјена, износила 13,12 динара, наредних година би била повећавана за по динар годишње да би 2030. достигла 17,12 динара по милилитру.
Када је ријеч о несагорјевајућем дувану, акциза се плаћа по килограму дуванске смјесе.
Сада износи 100 одсто минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета а за сљедећу годину се предлаже повећање на 110 одсто.
Наредних година проценат би био повећаван годишње за по 10, да би од 1. јануара 2030. износио 150 одсто минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета.
(б92)
Здравље
3 д0
Занимљивости
3 д0
Хроника
1 седм0
Економија
2 седм0
Најновије
Најчитаније
16
44
16
29
16
27
16
22
16
07
Тренутно на програму