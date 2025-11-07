Logo

Излагање диму од вејпова у трудноћи може деформисати лобању бебе, чак и без никотина

07.11.2025

10:08

Излагање диму од вејпова у трудноћи може деформисати лобању бебе, чак и без никотина
Фото: pexels

Излагање никотину током трудноће је повезано са низом ризика, као што су оштећење мозга, мања плућа, мала тежина при порођају, побачај и повећани ризик од синдрома изненадне смрти одојчади.

Ипак, нова студија разоткрива нови проблем везан за електронске цигарете и трудноћу, а то је да постоји могућност да и производи без никотина нису безбједни.

Поред скраћивања животног вијека, оштећења чула укуса и накупљање црне слузи у плућима, вејпинг може утицати и на развој лобање фетуса, према новом истраживању на мишевима.

У експерименту су трудне женке биле изложене аеросолима који садрже двије уобичајене супстанце у електронским цигаретама: Пропилен гликол и глицерол, који служе као носачи других састојака и дају карактеристичан надражај у грлу. Потомство тих мишева показало је значајне промјене у развоју: Мању тежину при рођењу, уже црте лица и скраћене лобање.

Пушење дим

Друштво

Нормализација пушења свеприсутна: У БиХ свако четврто дијете конзумира дуван

Ефекти су били примјетни чак и када у смеши није било никотина, што указује да и сама базна формула електронских цигарета може имати утицај на развој фетуса. Најизраженије промјене уочене су код мишева изложених мјешавини са већим процентом глицерола (30 одсто пропилен гликола и 70 одсто глицерола), док су животиње које су биле изложене класичном саставу (пола-пола) имале мање изражене промјене. Управо је комбинација са мање пропилен гликола изазвала више ефеката, што је било супротно очекивањима научника.

Током три недјеље, колико траје гестациони период код мишева, женке су биле изложене једном удисају у минути, четири сата дневно, пет дана недељно. Након порођаја, мјерења су показала да су потомци имали уске и краће главе, као и благо смањену тјелесну тежину. Промјене су биле досљедне код оба пола и у више легала, што додатно потврђује налазе.

Вејп

Здравље

Вејп има разарајући утицај на здравље

Резултати су посебно забрињавајући кад се узме у обзир да млади људи све чешће пуше електронске цигарете. Управо је та популација у репродуктивном добу, што значи да употреба вејпа може да се поклопи са раним фазама трудноће, често и прије него што жена схвати да је трудна, преноси "Њујорк пост".

Иако је ријеч испитују подједнако темељно као и они који га садрже. Пораст популарности електронских цигарета међу младима већ је проглашен озбиљном пријетњом по јавно здравље, јер су многи од тих производа и даље изузетно зависни и потенцијално штетни, преноси РТ Балкан.

