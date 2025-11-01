Logo

Малдиви примјењују "генерацијску" забрану пушења

Извор:

СРНА

01.11.2025

09:47

Коментари:

0
Малдиви примјењују "генерацијску" забрану пушења
Фото: pexels/Asad Photo Maldives

Малдиви су данас почели да примјењују забрану пушења за све рођене послије јануара 2007. године и постали су једина земља у свијету са "генерацијском" забраном конзумирања дувана, саопштило је Министарство здравља.

"Према новој одредби, особама рођеним 1. јануара 2007. године или касније забрањена је куповина, кориштење или продаја дуванских производа на Малдивима. Забрана се односи на све облике дувана, а продавци су дужни да провјере старост прије продаје", додаје се у објави.

Мјера се односи и на посјетиоце земље која се састоји од 1.191 коралног острва у зони око екватора, која је позната по луксузном туризму, преноси АФП.

Из Министарства су саопштили да ће овај потез, који је иницирао предсједник Мохамед Муизу раније ове године, заштитити јавно здравље и промовисати генерацију без дувана.

У саопштењу је наведено да је уведена свеобухватна забрана увоза, продаје, дистрибуције, посједовања и употребе електронских цигарета и производа за вејпинг, која се примјењује на све појединце без обзира на године.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности

За продају дуванских производа малољетној особи предвиђена је казна од 3.200 долара, док кориштење уређаја за вејпинг доноси казну од 320 долара.

Слична генерацијска забрана предложена је у Великој Британији и тренутно пролази кроз законодавни процес.

Нови Зеланд, прва земља која је усвојила такав закон против пушења, укинула га је у новембру 2023. године, мање од годину дана након што је уведен.

Подијели:

Тагови:

Maldivi

pušenje

zabrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

Економија

ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

2 ч

0
Ево како да без муке и уз природне састојке очистите масноћу

Савјети

Ево како да без муке и уз природне састојке очистите масноћу

2 ч

0
Суспендовано 149 турских фудбалских судија

Фудбал

Суспендовано 149 турских фудбалских судија

2 ч

0
Хаос у Грчкој: Затвара се половина филијала поште

Свијет

Хаос у Грчкој: Затвара се половина филијала поште

2 ч

0

Више из рубрике

Хаос у Грчкој: Затвара се половина филијала поште

Свијет

Хаос у Грчкој: Затвара се половина филијала поште

2 ч

0
Трагедија: Познати спортиста (37) умро током вожње, имао срчани удар за воланом

Свијет

Трагедија: Познати спортиста (37) умро током вожње, имао срчани удар за воланом

3 ч

0
Нешто се спрема? Амерички ратни арсенали надомак обале: Бомбардери у приправности?

Свијет

Нешто се спрема? Амерички ратни арсенали надомак обале: Бомбардери у приправности?

3 ч

0
Захтјев за пуштање Саркозија биће разматран 10. новембра

Свијет

Захтјев за пуштање Саркозија биће разматран 10. новембра

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

51

Пуцњава на Криту, има мртвих!

11

49

Аграр: Разговор са Анђелком Кузмић

11

47

МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

11

38

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

11

33

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner