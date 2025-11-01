Малдиви примјењују "генерацијску" забрану пушења

Извор:
СРНА
01.11.2025
09:47
Малдиви су данас почели да примјењују забрану пушења за све рођене послије јануара 2007. године и постали су једина земља у свијету са "генерацијском" забраном конзумирања дувана, саопштило је Министарство здравља.
"Према новој одредби, особама рођеним 1. јануара 2007. године или касније забрањена је куповина, кориштење или продаја дуванских производа на Малдивима. Забрана се односи на све облике дувана, а продавци су дужни да провјере старост прије продаје", додаје се у објави.
Мјера се односи и на посјетиоце земље која се састоји од 1.191 коралног острва у зони око екватора, која је позната по луксузном туризму, преноси АФП.
Из Министарства су саопштили да ће овај потез, који је иницирао предсједник Мохамед Муизу раније ове године, заштитити јавно здравље и промовисати генерацију без дувана.
У саопштењу је наведено да је уведена свеобухватна забрана увоза, продаје, дистрибуције, посједовања и употребе електронских цигарета и производа за вејпинг, која се примјењује на све појединце без обзира на године.
За продају дуванских производа малољетној особи предвиђена је казна од 3.200 долара, док кориштење уређаја за вејпинг доноси казну од 320 долара.
Слична генерацијска забрана предложена је у Великој Британији и тренутно пролази кроз законодавни процес.
Нови Зеланд, прва земља која је усвојила такав закон против пушења, укинула га је у новембру 2023. године, мање од годину дана након што је уведен.
