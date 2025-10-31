Захтјев за пуштање Саркозија биће разматран 10. новембра

Извор:
вијести.ме
31.10.2025
22:37
Коментари:0
Саркози очекује да ће ново суђење почети у марту, иако датуми још нису званично одређени
Захтјев бившег француског предсједника Николе Саркозија за пуштање на слободу биће разматран на суду 10. новембра, преноси Франс прес позивајући се на изворе блиске правосудним органима.
Саркози је 21. октобра отишао у затвор на одслужење петогодишње казне изречене због криминалног удруживања ради финансирања своје изборне кампање 2007. са средствима из Либије.
Саркози је први бивши лидер модерне Француске да иде затвор. Он оспорава и пресуду и неуобичајену одлуку судије да га пошаље у затвор док траје жалбени поступак.
Кривични суд у Паризу осудио је крајем септембра бившег предсједника на пет година затвора због "злочиначке завере" јер је дозволио својим блиским сарадницима да се приближе Либији Моамера Гадафија како би финансирали његову побједоносну предсједничку кампању 2007. године.
Према пресуди, 70-огодишњи Саркози може да поднесе захтјев за ослобађање у жалбеном суду тек када је у затвору.
Саркози очекује да ће ново суђење почети у марту, иако датуми још нису званично одређени.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму