Саркозија у затвору чувају два полицајца

22.10.2025

17:17

Саркозија у затвору чувају два полицајца
Фото: Tanjug / AP

Бившем француском предсједнику Николи Саркозију додијељена су два полицајца како би га чувала у затвору због пријетњи, рекао је француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.

"Ова мјера је усмјерена на осигурање његове безбједности", додао је Нуњез, не прецизирајући о каквим је пријетњама ријеч.

evropski parlament

Србија

ЕП усвојио резолуцију о Србији; Вучић: Видјело се ко је против Србије

Седамдесетогодишњи Саркози од јуче је у париском затвору Ла Сант.

Париски суд је 25. септембра осудио бившег предсједника Француске на пет година затвора у вези са либијским финансирањем његове предизборне кампање 2007. године.

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК допис Суда БиХ о Додику прослиједио Основном суду у Бањалуци

Истрага о Саркозијевом случају почела је 2012. године након што је француски истраживачки лист "Медијапарт" објавио документа која се односе на трансфер 50 милиона евра из Либије за Саркозијеву предсједничку кампању 2007. године.

Саркози је био предсједник Француске од 2007. до 2012. године.

