Саркозија у затвору чувају два полицајца

Извор:
СРНА
22.10.2025
17:17
Коментари:0
Бившем француском предсједнику Николи Саркозију додијељена су два полицајца како би га чувала у затвору због пријетњи, рекао је француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.
"Ова мјера је усмјерена на осигурање његове безбједности", додао је Нуњез, не прецизирајући о каквим је пријетњама ријеч.
Седамдесетогодишњи Саркози од јуче је у париском затвору Ла Сант.
Париски суд је 25. септембра осудио бившег предсједника Француске на пет година затвора у вези са либијским финансирањем његове предизборне кампање 2007. године.
Истрага о Саркозијевом случају почела је 2012. године након што је француски истраживачки лист "Медијапарт" објавио документа која се односе на трансфер 50 милиона евра из Либије за Саркозијеву предсједничку кампању 2007. године.
Саркози је био предсједник Француске од 2007. до 2012. године.
