ЕП усвојио резолуцију о Србији; Вучић: Видјело се ко је против Србије

Европски парламент је усвојио резолуцију о Србији у којој се, скоро годину дана након трагедије у Новом Саду, одаје пошта жртвама пада надстрешнице на Жељезничкој станици, позива на потпуни и транспарентни судски поступак како би се одговорни привели правди и изражава забринутост због напете и поларизоване ситуације у Србији.
Резолуцуја је усвојена са 457 гласова за, 103 гласа против и 72 уздржана гласа, након дебате о "Поларизацији и растућој репресији у Србији" која је одржана претходног дана на пленарној седници у Стразбуру.
Европски парламентарци позивају на циљане индивидуалне санкције против одговорних за кршење закона и људских права и подржавају слање мисије ЕУ за утврђивање чињеница, која би испитала стање демократије у Србији, наводи се усвојеном тексту резолуције иза којег стоје политичке групе Социјалиста и демократа, Европска народна партија, Зелени и Обновимо Европу.
Резолуција позива власти на "свеобухватан преглед грађевинских дозвола и поступака надзора у вези са трагедијом у Новом Саду, као и да породицама жртава "гарантују приступ правди и одговарајућу одштету". Наглашава се потреба да се шире испита у којој мјери је корупција довела до снижавања безбједносих стандарда и допринијела овој трагедији.
Европски парламент подржава право студената и грађана Србије на мирне протесте у којима траже "одговорност и демократске реформе директно повезане са владавином права".
- Дубоко смо забринути што је ситуација у Србији пуна напетости и поларизације, које лако могу довести до насиља. То је директна посљедица говора мржње, промоције насиља, кампање блаћења противника, као и анти-ЕУ и проруске пропаганде која се шири преко медија под контролом владе и од стране званичника власти - наводи се у резолуцији.
Посланици позивају све политичке и друштвене актере да се уздрже од такве реторике, захтијевају од власти да подстиче учешће у политичкој дебати и омогући једнак приступ медијима за све политичке партије и кандидате. Наглашавају важност смањивања поларизације у јавности и изградње политичке културе утемељене у толеранцији и компромису.
Резолуција "најснажније осуђује талас насиља под утицајем државних власти, застрашивање, неселективна хапшења против мирних демонстраната, новинара, цивилног друштва и опозиције".
Посебна забринутост у Резолуцији се изражава због "извјештаја о незаконитом коришћењу звучних уређаја, претјеране употребе сузавца против грађана и позива власти на усвајање јасних протокола о законитим технологијама за контролу масе".
Парламент наводи да сматра српско руководство политички одговорним за ескалацију репресије, нормализацију насиља и слабљење демократских институција. Резолуција осуђује чињеницу да највиши државни званичници "активно шире теорије завјере о томе да је урушавање надстрешнице саботажа или терористички напад" и наводи забринутост због недостатка реакције надлежних државних институција на ове неоснована тврдње.
Европски парламент позива на хитне, непристрасне и транспарентне истраге свих навода о непотребној и несразмјерној употреби силе и забрањеног оружја, произвољним хапшењима, притварањима, мучењу, сексуалном насиљу над притвореницима, политички мотивисаним кривичним гоњењима и другим тешким кршењима људских права. Власти су позване да истраже оптужбе по којима су у тим кршењима учествовали и званичници МУП-а и командант ЈЗО-а Марко Кричак.
Резолуција осуђује и организовање "нелегалног кампа у Пионирском парку и на простору испред Народне скупштине и изражава забринутост због навода да је владајућа странка ту окупила особе са криминалном позадином".
Европски посланици критикују и "мијешање Руске федерације у протесте у Србији и дезинформације које шире предсједник Владимир Путин и други руски званичници", описујући протесте као "обојену револуцију" која има подршку Запада. Резолуција одбацује и све "оптужбе власти и провладиних медија" да су ЕУ и неке земље чланице укључене у организацију протеста.
Преговори о приступању ЕУ са Србијом треба да напредују само на основу мерљивог и одрживог напретка у кластеру који се тиче владавине права, борбе против корупције и организованог криминала, независности правосуђа, слободе медија и реформе јавне управе, као и усклађености са спољном политиком ЕУ и санкцијама према Русији, наводи се у тексту резолуције.
Парламент позива Европску комисију и државе чланице да пажљиво прате спровођење реформи кроз процес приступања ЕУ и примјене Реформске агенде усвојене у оквиру Плана за раст.
Наводи напредак Србије у области економског раста, повезивања регионалне инфраструктуре и сарадње са ЕУ у управљању миграцијама и енергетској сигурности и поздравља учешће Србије у пројектима ЕУ у оквиру Плана раста Западног Балкана и Зелене агенде.
Усвојени текст позива "на хитну и пуну примјену свих препрука ОЕБС-а и ОДИХР-а како би се обезбиједило да избори у Србији буду слободни и поштени".
Посебно је наглашена важност независне ревизије бирачког списка, транспарентни избор чланова РЕМ-а и потреба да да јавни сервис РТС омогући фер и једнак приступ свим политичким актерима.
Европски парламент тражи од највиших европских званичника да се "уздрже од неутемељених изјава којима се хвале процеси реформи у Србији и поздравља нови тон предсједнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен током посјете Србији. Оцјењује да је био кредибилнији, имајући у виду "дубоке проблеме и негативне резултате у темељеним реформама".
Посланици констатују да је најављен споразум у вези са независном провјером бирачког списка и избором Савета РЕМ-а, и наглашавају да ће напредак бити оцењен на основу спровођења реформи.
Европска комисија је позвана да покрене иницијативу за циљане индивидуалне санкције "против оних који су одговорни за тешка кршења закона и људских права у Србији у складу с Глобалним режимом санкција ЕУ за људска права".
"Учесници ЕXПО 2027 да узму у обзир наводе о широко распрострањеној корупцији"
Парламент позива дипломатске мисије ЕУ и држава чланица да пажљиво прате све текуће правне поступке везане за протесте, а државе чланице ЕУ да усвоје "јединствен одговор на демократско назадовање Србије, укључујући разматрање циљаних санкција против појединаца одговорних за тешка кршења закона и људских права у Србији.
У завршном ставу, Резолуција позива све земље учеснице предстојеће изложбе ЕXПО 2027 у Србији да узму у обзир и "недостатак поштовања основних грађевинских стандарда и законских захтијева у процесу организације и изградње изложбе".
У дебати на пленарној сједници под насловом "Поларизација и појачана репресија у Србији" поред европских посланика учествовала је и европска комесарка за проширење Марта Кос.
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас поводом резолуције Европског парламента о Србији да је све очекивано и логично у складу са обојеном револуцијом, а да је све о озбиљности европарламентараца и њиховој одговорности разумио из тога што су осудили употребу звучног топа које није било.
Он је рекао и да се у расправи видјело ко сије мржњу против Србије.
- Највише се, као што сте видјели, јавило Хрвата. Њих шесторица, ако се не варам. Све очекивано, све логично, све у складу са обојеном револуцијом. Мене је нешто друго мало изненадило и забринуло. Све остало је очекивано. Имали смо и много оштрије резолуције. Мене брине то да, када вам неко каже имамо релевантне изворе који су утврдили да је употребљен звучни топ, мени то говори не само да тамо постоји дио људи који су патолошки лажови. То имате у сваком друштву, имате у сваком парламенту, имате на сваком мјесту. Али да то буде ниво патолошког лагања са нивоа Европског парламента, то морам да признам нисам очекивао - рекао је Вучић током обраћања у Палати Србија.
Одговарајући на новинарско питање како коментарише јучерашња догађања у Европском парламенту и шта та резолуција може да промијени истакао је да се ради о великом нивоу неозбиљности.
- Да ви помињете чак преписујући медије Јунајтед групе по имену господина Кричка, то је већ тешка и опака болест. И данас је господин Кричак био први на лицу мјеста, иако то није био његов примарни посао, долетио је и умногоме помагао да се ствари рашчисте и да буду јасне. Борац без страха и мане, зато многима смета. Као и господин Репац, као и многи други. Људи који се држе закона стриктно као пијан плота и који поштују своју земљу и који поштују Устав Републике Србије - навео је Вучић.
Додао је да се видјело да је и дјелу европарламентараца засметао Ћациленд и да је онда све јасно.
- Не смета им 25.000 криминалних скупова, не смета им 60 или 70 факултета окупираних, не смета им то што свакога дана ометају нашу Уставом гарантовану слободу кретања. Ништа им то не смета, смета им један парк и једна једина тачка. И онда видите колико је то политички обојено и ја немам проблем са тим - рекао је Вучић.
Оцијенио је да је све о озбиљности европарламентараца и њиховој одговорности разумио из тога што су снажно осудили употребу звучног топа које није било.
- Да вам поновим још једанпут. Докажете да је употребљен звучни топ, ја нисам предсједник Србије истог дана. Тек да видите о каквој је монструозној лажи ријеч. Баш као оној у Ваљеву где је наводно дјечак погинуо од 16 година. Баш као оној гдје је претучена дјевојка која није ни ушла у полицију. Баш као и ћутање цјелокупне јавности на то када је први блокадер потегао пиштољ и пуцао на просторије Српске напредне странке. Вјероватно сте и заборавили, то се догодило у Врњачкој Бањи. Ћутали су сви. Чак и не само политичари. Ћутали су и медији. Правили су се да се тако нешто није догодило - навео је Вучић.
Додао је да је послије тога било питање тренутка када ће да пуцају у месо и да су данас пуцали у месо.
- Слиједећи је тренутак када ће да почне неко веће зло. И зато морамо са тим да се кривично-правно обрачунамо, да посљедице свима буду апсолутно јасне, предвидиве, али и да упозоримо и замолимо све нормалне људе у Србији да не припремају сопствену одбрану оружјем и да не предузимају било какве осветничке акције, да вјерују својој држави и држава ће успјети да сачува мир и поредак у земљи - поручио је Вучић.
(Извор: РТС/Танјуг)
