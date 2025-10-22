Logo

У Бањалуци ухапшено осам особа због злоупотребе дроге

22.10.2025

16:17

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Осам лица ухапшено је на бањалучком подручју због сумње на злоупотребу дроге.

У Бањалуци су ухапшена лица Р. М. из Бањалуке, А. М. и А. Т. из Прњавора и М. А. Е. из Турске, као и лице С. Д. из Теслића.

Окружни суд ИС

Република Српска

Окружни суд у Источном Сарајеву одбацио жалбу Бјелице Прутина против Додика као неосновану

Из Полицијске управе Бањалука је саопштено да су уочили да Р. М. и М. А. Е. на јавном мјесту конзумирају џоинт, а лица А. М, А. Т. и С. Д. бијелу прашкасту материју, те је тестирањем утврђено присуство кокаина у организму.

Ухапшено је и лице Н. Г. за које се сумња да се бавило трговином дрогом, а извршен је и и претрес куће и помоћних објеката у Бањалуци које користи те пронађено више мобилних телефона, мрвилица са траговима марихуане и други предмети које се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.

Из Котор Вароша ухапшено је лице Е. М. због сумње да је омогућило лицу М. К. да конзумира дрогу.

Лице чији су иницијали П. Ш. из Бањалуке ухапшено је јер је приликом контроле путничког возила "форд" којим је управљало одбило да се подвргне испитивању на присуство дроге у организму.

влада-српске-зграда-16092025

Република Српска

Влада Српске сутра о Приједлогу закона о предшколском васпитању и образовању

Из полиције су напоменули да су од јануара до септембра еивдентирали 538 случајева злоупотрбе дрога, односно 7,2 одсто више у односу на исти период прошле године.

За девет мјесеци је евидентирано 56 кривичних дјела и 482 прекршаја, због којих је 461 лице ухапшено, додаје се у саопштењу.

