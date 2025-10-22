Logo

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

22.10.2025

15:47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да ће за мјесец или два бити промовисан идејни пројекат изградње брзе цесте од Требиња до Вишеграда која ће се повезати на ауто-пут из Србије.

Додик је појаснио да је ријеч о брзој цести која ће усмјерити Требиње ка Билећи, Гацку, преко Зеленгоре, до Фоче, а онда ће територијом Републике Српске доћи до Рудог и спустити се до Вишеграда, гдје ће се повезати директно на ауто-пут из Србије.

Он је истакао да је у плану и почетак активности на планирању брзе цесте од Бијељине до Зворника и да је добро што Србија већ својим ауто-путем излази на мостове који гравитирају према Републици Српској.

- Ми треба да одговоримо на тако важан изазов - рекао је Додик у Бијељини.

Он је навео да ће од Зворника даље према Палама или Источном Сарајеву реконструисати постојећу путну трасу, тако што ће се црне тачке и неке узбрдице рјешавати трећом траком.

- Ако би Власеницу, Хан Пјесак, Соколац заобишли неком квалитетном саобраћајницом и упутили на неки ауто-пут који би био далеко 10 километара, то би била иницијална каписла за гашење тих мјеста. Зато ћемо локални и магистрални саобраћај одржати кроз та мјеста, јер то уједно значи и њихов живот - рекао је Додик.

