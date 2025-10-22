Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

22.10.2025
15:47
Коментари:4
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да ће за мјесец или два бити промовисан идејни пројекат изградње брзе цесте од Требиња до Вишеграда која ће се повезати на ауто-пут из Србије.
Додик је појаснио да је ријеч о брзој цести која ће усмјерити Требиње ка Билећи, Гацку, преко Зеленгоре, до Фоче, а онда ће територијом Републике Српске доћи до Рудог и спустити се до Вишеграда, гдје ће се повезати директно на ауто-пут из Србије.
Он је истакао да је у плану и почетак активности на планирању брзе цесте од Бијељине до Зворника и да је добро што Србија већ својим ауто-путем излази на мостове који гравитирају према Републици Српској.
- Ми треба да одговоримо на тако важан изазов - рекао је Додик у Бијељини.
Он је навео да ће од Зворника даље према Палама или Источном Сарајеву реконструисати постојећу путну трасу, тако што ће се црне тачке и неке узбрдице рјешавати трећом траком.
- Ако би Власеницу, Хан Пјесак, Соколац заобишли неком квалитетном саобраћајницом и упутили на неки ауто-пут који би био далеко 10 километара, то би била иницијална каписла за гашење тих мјеста. Зато ћемо локални и магистрални саобраћај одржати кроз та мјеста, јер то уједно значи и њихов живот - рекао је Додик.
