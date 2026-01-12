Трамп: Можда употријебимо силу у Ирану

Извор:
12.01.2026
САД озбиљно размишљају о некој врсти одговора на насиље током протеста у Ирану, укључујући употребу силе, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Размишљамо о томе веома озбиљно", рекао је Трамп новинарима.
"Њујорк тајмс" је објавио јуче да Трамп разматра неколико опција за нови напад на Иран.
Аутор тог текста напоменуо је да Трамп није донио коначну одлуку, али да амерички званичници кажу да он озбиљно размишља о томе да одобри напад као одговор на насилно сузбијање демонстрација у Ирану.
Протести у Ирану почели су 28. децембра због пада вриједности иранске валуте и тешке економске ситуације, а од тада су, према подацима организација за људска права, у покушајима насилног гушења протеста убијено најмање 466 људи.
